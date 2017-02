Bonn (ots) - Die Regierungs- und Staatschefs der Europäischen Union finden sich zu einem informellen Treffen in der maltesischen Hauptstadt Valletta zusammen. Am Vormittag werden sich alle 28 Gipfelteilnehmer zum Streitthema Migration beraten, insbesondere zur Mittelmeerroute und der Situation in Libyen. Beim anschließenden Thema Brexit geht es dann - ohne die britische Premierministerin Theresa May - um die Zukunft der Europäischen Union und die Vorbereitung des 60. Jahrestags der Unterzeichnung der Römischen Verträge am 25. März 2017.



phoenix berichtet vom EU-Gipfeltreffen in Valletta und zeigt die Ankünfte der Staats- und Regierungschefs sowie die Begrüßung durch den maltesischen Premierminister Joseph Muscat und den Europäischen Ratspräsidenten Donald Tusk. Die für 16.00 Uhr erwartete Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigt phoenix live.



