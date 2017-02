Bundesligist Bayer Leverkusen muss vier Monate auf Hakan Calhanoglu verzichten: Der Internationale Sportgerichtshof Court of Arbitration for Sport (CAS) bestätigte am Donnerstag die von der FIFA ausgesprochene Sperre. Hintergrund ist eine Auseinandersetzung zwischen dem Mittelfeldspieler und dem türkischen Verein Trabzonspor: Calhanoglu hatte dem Verein als Minderjähriger im Jahr 2011 eine Wechselzusage gegeben, sich dann aber für eine Vertragsverlängerung beim Karlsruher SC entschieden.

Der CAS sah das Verhalten des Spielers als Vertragsbruch gegenüber Trabzonspor an. "Wir bedauern natürlich diese für uns in keiner Weise nachvollziehbare Entscheidung", sagte Bayer-Sportdirektor Rudi Völler am Donnerstag. "Obwohl Bayer 04 Leverkusen nichts mit den Vorgängen im Jahr 2011 zu tun hat, werden auch wir schwer bestraft. Nun fehlt uns in der entscheidenden Saisonphase ein ganz wichtiger Spieler."