ZÜRICH (Dow Jones)--Mit Verlusten haben sich die Aktienkurse in Zürich am Donnerstag gezeigt. Marktteilnehmer verwiesen auf die Verunsicherung, die der neue US-Präsident Donald Trump mit seinen protektionistischen Entscheidungen an den internationalen Märkten geschürt habe. Neue gute US-Konjunkturdaten gaben keine positiven Impulse.

Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 8.277 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 53,08 (zuvor: 60,42) Millionen Aktien.

Volatil zeigte sich die Swatch-Aktie. Sie reagierte im frühen Handel zunächst mit deutlichen Kursverlusten auf die Geschäftszahlen des Uhrenherstellers. Später schien sich jedoch Optimismus durchzusetzen, dass das laufende Jahr für Swatch wieder besser laufen werde. Die Aktie ging mit einem Plus von 1 Prozent aus dem Handel.

Der überraschend hohe Verlust, den die Deutsche Bank im vierten Quartal eingefahren hatte, belastete auch die Kurse der schweizerischen Geldhäuser. UBS verbilligten sich um 1,3 Prozent, Credit Suisse um 2,4 Prozent und Julius Bär um 1,1 Prozent.

Swiss Re profitierten davon, dass der deutsche Wettbewerber Hannover Rück sein Ergebnisziel für dieses Jahr angehoben hat. Die Titel gewannen 0,3 Prozent.

Im Einklang mit dem europäischen Pharmasektor standen Roche und Novartis unter Druck. Sie verloren 1,7 bzw 0,6 Prozent, nachdem der dänische Pharmakonzern Novo-Nordisk enttäuschende Zahlen vorgelegt hatte.

February 02, 2017

