Düsseldorf (ots) - Kevin Akpoguma wird im Sommer von Fortuna Düsseldorf zur TSG 1899 Hoffenheim zurückkehren. Das bestätigte Alexander Rosen, Manager des Fußball-Bundesligisten, der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Kevin hat sich vor allem unter Friedhelm Funkel zu einem Leistungsträger entwickelt und spielt in unseren Überlegungen für den Kader der kommenden Saison eine wichtige Rolle", sagte Rosen, "ich stehe mit ihm in regelmäßigem Kontakt, wir werden aber zunächst alles persönlich besprechen, bevor wir eine Entscheidung kommunizieren." Die Kraichgauer hatten den U21-Nationalspieler in die 2. Bundesliga verliehen, um ihm mehr Spielpraxis zu geben. In Düsseldorf entwickelte sich der 21-Jährige zum Abwehrchef. 1899-Trainer Julian Nagelsmann sagte: "Kevin hat sich absolut positiv entwickelt und zeigt konstant ansprechende Leistungen. Wir sind mit dieser Entwicklung sehr zufrieden."



