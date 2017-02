Berlin (ots) - Die Geschichte der Rechte von Kindern und Jugendlichen ist vergleichsweise jung, und es ist nicht für immer und ewig verbürgt, dass die Pflege und Anwendung von Kinderrechten bereits ein Garant für die Tradierung von Prinzipien und Werten ist. Und am Ende hilft es wohl auch nicht, hochtrabende pädagogische Konzepte zu vermitteln. Demokratie muss gelebt werden im Hier und Jetzt, mit all ihren Widersprüchen - gerade auch zwischen den Generationen.



