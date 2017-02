London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag mehrheitlich im Minus geschlossen. Eine Ausnahme bildete die Londoner Börse, die von der weiterhin lockeren Geldpolitik der Bank of England (BoE) profitierte. Als Belastung für die anderen europäischen Handelsplätze erwiesen sich negativ aufgenommene Geschäftszahlen einiger Unternehmen sowie der festere Eurokurs.

Der EuroStoxx 50 endete mit einem Minus von 0,16 Prozent bei 3253,61 Punkten. Der Pariser CAC-40-Index trat mit einem Verlust von 0,01 Prozent bei 4794,29 Punkten praktisch auf der Stelle. Der Londoner FTSE 100 stieg hingegen um 0,47 Prozent auf 7140,75 Punkte.

Die britische Notenbank hält an ihrem lockeren geldpolitischen Kurs fest. Wie die Bank of England am Donnerstag in London mitteilte, beträgt der Leitzins weiterhin 0,25 Prozent. Auf dieses Niveau hatte sie ihn kurz nach dem Brexit-Votum vom Sommer reduziert. Auch das Volumen der Wertpapierkäufe zur Konjunkturstützung wurde mit 435 Milliarden ...

