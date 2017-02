Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Schanghai war die Börse wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.253,61 -0,16% -1,12% Stoxx50 2.983,65 -0,71% -0,89% DAX 11.627,95 -0,27% +1,28% FTSE 7.144,16 +0,51% +0,02% CAC 4.794,29 -0,01% -1,40% DJIA 19.852,62 -0,19% +0,46% S&P-500 2.276,70 -0,13% +1,69% Nasdaq-Comp. 5.630,49 -0,22% +4,60% Nasdaq-100 5.140,98 -0,23% +5,70% Nikkei-225 18.914,58 -1,22% -1,05% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,35 +50

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,82 53,88 -0,1% -0,06 -1,5% Brent/ICE 56,89 56,8 +0,2% 0,09 -0,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.217,39 1.209,72 +0,6% +7,68 +5,7% Silber (Spot) 17,53 17,55 -0,1% -0,02 +10,1% Platin (Spot) 999,55 998,00 +0,2% +1,55 +10,6% Kupfer-Future 2,68 2,71 -1,2% -0,03 +6,9%

FINANZMARKT USA

Bis zum Mittag (Ortszeit New York) haben die US-Aktien ihre Verluste verringert. Geopolitisch belasten die neuen Spannungen zwischen den USA und dem Iran das Sentiment etwas. Überzeugende US-Konjunkturdaten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und zur Produktivität außerhalb der Landwirtschaft geben den Märkten keine Impulse. Nach den als taubenhaft interpretierten Aussagen der US-Notenbank am Vorabend neigt der Dollar zur Schwäche. Dollarschwäche und Trump-Verunsicherung treiben derweil den Goldpreis nach oben. Am Rentenmarkt ziehen die Notierungen nach den Konjunkturdaten an. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sinkt um 2 Basispunkte auf 2,46 Prozent. Rentenhändler sprechen von geringem Lohndruck und damit eher mäßigen Inflationsaussichten. Dies dämpft die Zinserhöhungsfantasie. Am Aktienmarkt dominiert die Berichtssaison das Geschehen. Facebook hat mit ihren Geschäftszahlen die Erwartungen übertroffen. Die Aktie sinkt gleichwohl um 0,2 Prozent. Eine Kursexplosion von 22 Prozent erlebt Mead Johnson Nutrition. Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser verhandelt mit dem Unternehmen über einen Kauf. Apple-Zulieferer Cirrus Logic (-14 Prozent) hat mit seiner Umsatzprognose für das laufende Quartal die Marktvorhersagen verfehlt. Der Pharmakonzern Merck (+3,1 Prozent) hat im vierten Quartal mit seinem Gewinn eine Punktlandung hingelegt. Philip Morris International (+3 Prozent) hat den Umsatz im jüngsten Quartal stärker als von Analysten erwartet gesteigert. Ralph Lauren stürzen um fast 11 Prozent ab. Der Luxusgüterkonzern verliert seinen CEO Stefan Larsson nach unterschiedlichen Auffassungen über die Strategie. Die Geschäftszahlen übertrafen indes die Markterwartungen

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q, Seattle

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q, Foster City

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Unsicherheit, die US-Präsident Donald Trump mit seinen protektionistischen Entscheidungen geschürt hat, dämpfte am Donnerstag die Kauflust an den europäischen Börsen. Technologiewerte stellten sich gegen den Trend und gewannen im Schnitt 1,9 Prozent. Im Sektor profitierten Infineon (+2,3 Prozent) von überzeugenden Erstquartalszahlen. STMicro (+5,0 Prozent in Mailand) wurden von Spekulationen getragen, das Unternehmen könnte das nächste iPhone von Apple mit Technik ausrüsten. Nokia (+5,8 Prozent) wies einen überraschend deutlichen Gewinn- und Margenanstieg aus. Deutsche Bank brachen um 5,2 Prozent ein, nachdem das Institut einen überraschend hohen Quartalsverlust gemeldet hatte. Gute Quartalszahlen verhalfen ING zu einem Plus von 0,9 Prozent. Daimler (-2,7 Prozent) enttäuschte mit Quartalszahlen und Ausblick. Bei Siemens war maßgeblich der Dividendenabschlag von 3,60 Euro für das Minus von 3,2 Prozent verantwortlich. Hannover Rück gewannen 2,1 Prozent, nachdem der Rückversicherer seine Jahresprognose erhöht hatte. Übernahmespekulationen trieben Generali um 1,8 Prozent nach oben. Munich-Re-Finanzvorstand Schneider hatte dem Handelsblatt gesagt, sein Unternehmen sei "offen für eine größere Akquisition". In London stiegen Reckitt Benckiser um 4,1 Prozent. Die Briten verhandeln mit dem US-Unternehmen Mead Johnson Nutrition über einen Kauf. Mit Reckitt Benckiser stiegen auch Beiersdorf um 1,2 Prozent und Henkel um 1,4 Prozent. Der Pharmasektor war mit minus 1,2 Prozent schwächster Sektor in Europa. Novo Nordisk büßten nach der Vorlage schwacher Geschäftszahlen 7,3 Prozent ein. Royal Dutch Shell stiegen nach der Vorlage von Zahlen um 1,3 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:54 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0796 +0,04% 1,0792 1,0757 +2,7% EUR/JPY 121,5395 -0,18% 121,7617 122,10 -2,1% EUR/CHF 1,0687 -0,04% 1,0691 1,0681 -0,2% EUR/GBP 0,8610 +1,23% 0,8522 1,1751 +1,0% USD/JPY 112,56 -0,23% 112,83 113,51 -3,7% GBP/USD 1,2542 -0,97% 1,2665 1,2640 +1,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Leichter - Auch überwiegend positive Nachrichten beispielsweise von der US-Konjunktur haben nicht zum Kauf von Aktien animiert. Händlern zufolge sorgte die Unsicherheit um den Kurs von Donald Trump weiter für Verunsicherung und Zurückhaktung. Der japanische Leitindex litt vor allem unter einem anziehenden Yen. In Australien machten Berichte über das Telefonat zwischen Trump und dem australischen Premierminister Turnbull die Runde. Dabei soll Trump Abmachungen zwischen seinem Vorgänger Barack Obama mit Australien über Flüchtlinge heftig kritisiert haben. Im Handel wurden die Berichte als Beleg für den protektionistischen Kurs Trumps gewertet. Am Aktienmarkt zählten Technologiewerte zu den klaren Gewinnern, nachdem die Geschäftszahlen von Apple am Vortag in den USA gefeiert worden waren. In Taipeh zogen die Kurse der Apple-Zulieferer an. Hon Hai Precision Industry (Foxconn) verteuerten sich um 0,5 Prozent. In Tokio sanken Toyota Motor nach schwachen US-Absatzzahlen um 1,8 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Mercedes-Benz startet mit 18 Prozent Wachstum ins neue Jahr

Mercedes-Benz ist mit einem Rekord ins neue Jahr gestartet. Die gleichnamige Kernmarke der Daimler-Tochter lieferte Januar 178.467 Fahrzeuge aus, das waren 18,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und so viele wie nie zuvor in einem Januar. Inklusive Smart steigerte Mercedes-Benz Cars den Absatz um 17,5 Prozent auf 188.116 Fahrzeuge.

Allianz übernimmt Irish Life komplett

Die Allianz übernimmt ihre irische Tochter Irish Life Holdings plc (AILH) komplett. Für die restliche Beteiligung von 33,5 Prozent zahle Europas größter Versicherer 160 Millionen Euro beziehungsweise 20,68 Euro in bar je Aktie. Die Aktionäre von AILH und die Behörden müssen dem Deal wie üblich noch zustimmen.

Gesco stellt Sorgenkind Protomaster zum Verkauf

Die Gesco will sich von ihrem "Sanierungsfall" befreien. Die Mehrheitsbeteiligung an der Protomaster GmbH werde zum Verkauf gestellt, teilte das Unternehmen mit. Die Veräußerung werde das Ergebnis 2016/17 voraussichtlich um 6,5 Millionen Euro schmälern. Operativ sei zuletzt eine bessere Entwicklung verzeichnet worden, hieß es weiter.

OMV nimmt Produktion in Libyen wieder auf

Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV hat die Produktion in Libyen angesichts der Verbesserung der politischen Situation sowie der Sicherheitslage wieder aufgenommen. OMV geht davon aus, dass die Produktion in Libyen in diesem Jahr durchschnittlich 10.000 Barrel pro Tag erreicht.

Ferrari fährt deutlich mehr Gewinn ein

Ferrari hat im vergangenen Jahr ein kräftiges Gewinnplus eingefahren. Der italienische Luxus-Autobauer erwirtschafte unterm Strich 400 Millionen Euro und damit knapp 38 Prozent mehr als 2015, wie das Unternehmen bekanntgab. Der Umsatz stieg demnach um rund 9 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro. Ferrari bezeichnete 2016 als "Rekordjahr".

Merck & Co erreicht Prognosen im 4. Quartal

Der US-Pharmakonzern Merck hat im vierten Quartal mit seinem Gewinn eine Punktlandung gemacht. Genau wie von Analysten erwartet erzielte der US-Konzern einen bereinigten Gewinn von 89 Cent je Aktie. Das Nettoergebnis kletterte um 20 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar, während der Umsatz um 1 Prozent auf 10,1 Milliarden Dollar fiel.

Asiens Raucher bringen Philip Morris voran

Philip Morris International hat vor allem dank eines höheren Absatzes in der Region Asien/Pazifik den Umsatz im jüngsten Quartal um rund 9 Prozent gesteigert und damit stärker als von Analysten erwartet. Weltweit verkaufte der Anbieter von Marken wie Marlboro und Chesterfield 200,6 Milliarden Einheiten, 4,4 Prozent weniger als im Vorjahr.

Insolvente südkoreanische Reederei Hanjin steht vor der Abwicklung

Die insolvente südkoreanische Reederei Hanjin steht vor dem endgültigen Aus. Ein Gericht in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul kündigte am Donnerstag an, die Konkursverwaltung einzustellen und die Firma nach einer zweiwöchigen Frist für Einsprüche am 17. Februar für pleite zu erklären.

