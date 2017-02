Frankfurt - Die philippinische Regierung hat heute die Ergebnisse der umweltpolitischen Überprüfung der Minen des Landes im zweiten Halbjahr 2016 präsentiert, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Im Zuge dessen habe die Umweltministerin Gina Lopez die Schließung von 21 Minen angeordnet. Hiervon seien in erster Linie Nickelminen betroffen. Sechs weitere Minen müssten vorübergehend ihre Produktion einstellen. Acht Nickelminen seien bereits während der Minenüberprüfung geschlossen worden. Diese seien nach Verständnis der Analysten in der jetzt bekannt gegebenen Zahl enthalten. Laut Aussagen von Lopez würden die Schließungen etwa die Hälfte der jährlichen philippinischen Nickelminenproduktion betreffen. Die Philippinen seien im letzten Jahr der weltweit größte Nickelminenproduzent und zugleich der Hauptlieferant Chinas gewesen.

Den vollständigen Artikel lesen ...