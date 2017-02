Frankfurt - Gold fiel gestern Nachmittag im Zuge guter US-Konjunkturdaten vorübergehend unter die Marke von 1.200 USD je Feinunze, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Die ADP-Beschäftigungszahlen für Januar seien deutlich besser ausgefallen als erwartet, was auf einen guten offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag schließen lasse. Und auch der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe für letzten Monat habe über den Erwartungen gelegen - er sei auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren gestiegen. Dies habe zu einem festeren US-Dollar und steigenden US-Anleiherenditen geführt, was Gold unter Druck gesetzt habe.

