Der Kampf um die Macht beim Autozulieferer Grammer gewinnt an Schärfe. Die Beschäftigten reagieren mit Angst und Wut. Doch auch den großen Autobauern bereitet das Vorgehen des Hastor-Clans Sorgen.

Der Autozulieferer Prevent wirbt in einem Unternehmensprofil mit dem Satz: "Der Mut, neue Wege zu gehen, hat uns schon immer begleitet." Den VW-Konzern hat das Vorgehen von Prevent schon Millionen gekostet, zudem hat Europas größter Autobauer Konsequenzen beim Einkauf angekündigt. Der Schritt der Prevent-Eigentümer die Macht beim großen bayerischen Zulieferer Grammer übernehmen - und versetzen Autokonzerne und IG Metall in Aufruhr.

"Das ist eine ganz kritische Situation. Alle Automobilhersteller beobachten das mit großer Sorge", sagt Stefan Bratzel vom Autoinstitut CAM in Bergisch Gladbach. "Alle schauen genau, ob ein Investor wie Prevent sich weitere wichtige Zulieferer einverleibt und so sein Druck- und Blockadepotenzial erheblich erhöht." Aus der Autoindustrie heißt es: "Wir stehen Gewehr bei Fuß." Risikomanager und inzwischen auch Task forces kümmern sich darum, dass die Produktion nicht still steht und notfalls Alternativen gefunden werden.

Ein Stillstand der Bänder sei eine Katastrophe, sagt Bratzel - genau das war VW im August 2016 widerfahren: Im Streit um Geld für ein abgeblasenes Projekt hatten zwei Prevent-Töchter keine Getriebeteile und Sitzbezüge mehr an Volkswagen geliefert. In Wolfsburg konnte der Golf, in Emden der Passat nicht mehr gebaut werden, 28.000 Mitarbeiter mussten pausieren. Der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) sprach von "Erpressung".

Bratzel sagt: "So was hat's in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...