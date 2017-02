Björn Weidenmüller, Leiter Vertrieb Großkunden bei der Telekom Deutschland, erklärt, warum sich Digitalisierung lohnt und zum Wettbewerbsvorteil werden kann.

Digitalisierung sei ein Hype in den Medien, sagt Weidenmüller. Mehr als sieben Millionen Treffer biete der Suchbegriff Digitalisierung bei Google. In vielen Studien zum Thema sei der Zungenschlag dagegen etwas kritischer. Vor allem wenn es um Arbeitsplätze geht. Eher weniger? Oder doch mehr? "Wie das Saldo ausfallen wird, weiß derzeit niemand", sagt Weidenmüller. In der Sparte Großkunden betreut die Telekom rund 6000 Unternehmen, "von der unteren Kante des Dax bis zum gehobenen Mittelstand".

Insgesamt seien laut Weidenmüller die deutschen Unternehmen in Sachen Digitalisierung gut unterwegs. Laut einer Umfrage unter rund 1000 Unternehmen verfolgen 27 Prozent bereits eine umfassende Digitalstrategie. 63 Prozent geben an, sie verorten Digitalisierungsthemen in der Chefetage, 46 Prozent sind aktiv dabei, Digitalisierungsprojekte ...

