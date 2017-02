BERLIN (Dow Jones)--Nach der Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten und SPD-Vorsitzenden geht es für die Sozialdemokraten in der Wählergunst deutlich voran. Im aktuellen ARD-Deutschlandtrend legte die Partei um 8 Punkte auf 28 Prozent zu, wie der Sender am Donnerstagabend mitteilte. Dies ist den Angaben zufolge in der sogenannten Sonntagsfrage der beste Wert, der für die SPD in der Legislaturperiode gemessen wurde.

Die Union kommt der Umfrage zufolge auf 34 Prozent (minus 3). Linke und Grüne verlieren jeweils einen Punkt und erreichen 8 Prozent. Die FDP kommt auf 6 Prozent (plus 1) und die AfD auf 12 Prozent (minus 3).

In der Direktwahlfrage legte Martin Schulz ebenfalls kräftig zu. Wenn man den Bundeskanzler direkt wählen könnte, würden sich demnach 50 Prozent für den SPD-Mann entscheiden (plus 9 Punkte im Vergleich zu Ende Januar). 34 Prozent würden Angela Merkel wählen (minus 7).

Für die Sonntagsfrage im Auftrag der ARD-Tagesthemen befragte das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap von Montag bis Mittwoch dieser Woche den Angaben zufolge 1.506 Wahlberechtigte bundesweit.

Schulz und die SPD hatten zuvor schon in anderen Umfragen deutlich zugelegt. So bescheinigte die letzte Forsa-Umfrage im Auftrag des Magazins Stern der SPD einen Zuwachs von 21 auf 26 Prozent.

