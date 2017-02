Sie planen eine US-Geschäftsreise, ein Aufbaustudium in den USA oder einen Verwandtenbesuch? Das müssen Sie nun über die wichtigsten Visaarten wissen.

Gleich vorneweg: Sämtliche Visa sind nur eine nötige Vorstufe für die Einreise. Ein Visum, egal welches, stellt keinen Rechtsanspruch auf die Einreise dar. Letztlich entscheidet allein der Beamte am US-Zielflughafen über die Einreisegenehmigung. Er oder sie hat dabei beängstigend weitreichende Ermessensspielräume, er stempelt auch die maximal erlaubte Aufenthaltsdauer in den Pass. Der Reise-Pass muss vor Antritt der Reise noch mindestens sechs Monate gültig sein - also rechtzeitig um eine Verlängerung zu Hause kümmern.

Machen Sie auf keinen Fall unwahre Angaben beim Visa-Antrag. Wer sich bei der Einreise auf Rückfragen (und die kommen häufig…) in Widersprüche verwickelt, kann arge Probleme bekommen. Ein paar lapidare Standardfragen wie die nach der geplanten Dauer, dem Zielort und dem Zweck der Reise sind normal und kein Grund zur Besorgnis.

Wer zu einer zweiten Interviewrunde in einen anderen Raum gebeten wird, hat dabei irgendeinen Anlass zur Skepsis geboten und kann sich schon mal auf mehrere Stunden und anstrengende Kreuzverhöre am Flughafen einstellen. Dringende Termin-Anliegen wie Meetings interessieren die Beamten dann herzlich wenig.

Wir sind alle potenzielle Migranten

Hintergrund ist, dass das US-Gesetz zunächst jeden, der ein Visum beantragt, als potenziellen Einwanderer betrachtet. Die Beweislast, dass Sie das nicht sind und nach Erledigung Ihres Anliegens wieder abreisen möchten, liegt also im Prinzip bei Ihnen. Dazu gehört bei fast allen Visa, dass Sie hinreichende finanzielle Mittel nachweisen können müssen, um ihren Lebensunterhalt während des US-Aufenthaltes zu bestreiten - also etwa ein Gehalt, das weiter von Deutschland aus bezahlt wird, oder liquides Vermögen. Bei komplexeren, länger laufenden Visa sind zudem Eheverträge, Immobilienbesitz im Heimatland und familiäre sowie berufliche Bindungen nach dort hilfreich.

Aber keine Sorge; wenn alles in Ordnung ist, werden die allermeisten Visaanträge genehmigt - noch, denn wer weiß schon, was der neue US-Präsident und sein Beraterstab noch alles ändern?

Bitte keine Behörden-Prokrastination!

Bei allen Visa, außer ESTA, ist ein persönliches Vorsprechen bei einem der US-Konsulate in Frankfurt, München oder Berlin nötig. Informieren Sie sich bitte im Vorfeld genau, welche Unterlagen Sie dazu mitbringen müssen; oft ist vor dem Besuch das Ausfüllen ausführlicher Online-Fragebögen nötig. Erst wenn das erledigt ist, bekommt man einen Termin bei der Botschaft. Auch neue Passfotos (quadratisch!) brauchen Sie. Es gibt zwar Visa-Expressverfahren, die sind aber für dringende Ausnahmefälle reserviert, etwa eine medizinische Behandlung. Wenn Sie ihre Reise länger planen, warten sie mit dem Visa-Antrag keineswegs zu lange. Drei Wochen vor dem Start sollten sie spätestens mit den Onlinefragebögen beginnen, damit Sie rechtzeitig einen Botschaftstermin bekommen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie die wichtigsten US-Visa im Überblick.

ESTA und B-Visa für Kurzreisen

ESTA

Der einfachste Weg, um zu einmaligen Anlässen in die USA zu reisen. Genau genommen ist ESTA kein Visum, sondern ein Visa-Ersatzverfahren für die Bürger von insgesamt 90 Ländern, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie alle EU Länder. Eine ausführliche Liste finden Sie hier.

ESTA kann sowohl für touristische, als auch für einmalige geschäftliche Anlässe von kurzer Dauer benutzt werden, also etwa die Teilnahme an einem Meeting, einer Konferenz, einer Messe oder einer Verhandlung. Auch, wenn ESTA theoretisch für private und geschäftliche Anlässe gilt, sollte man beim Online-Antrag bei der ...

