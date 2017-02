Volkswagen will in seinem Zwickauer Werk ab 2019 ein Elektrofahrzeug nach dem sogenannten Modularen Elektrobaukasten fertigen. Damit wäre Zwickau der erste Standort der Marke für das neue Verfahren.

Volkswagen will in seinem Zwickauer Werk von 2019 an ein Elektrofahrzeug nach dem sogenannten Modularen Elektrobaukasten (MEB) fertigen. Damit sei Zwickau der erste Standort der Marke für das neue Verfahren, teilte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...