Deutschland, China, Japan - alle manipulieren ihre Währung. Sagt US-Präsident Trump. Die Märkte reagieren sofort. Der Dollar auf Talfahrt. Welche Möglichkeiten tun sich dadurch auf, Christoph Zwermann von Zwermann Financial? Christoph Zwermann von Zwermann Financial sieht vor allem Chancen in Polen, beim mexikanischen Peso und in Rohstoffen. Der Dollar falle in Reaktion auf die Worte von Donald Trump, das andere Länder wie China, Japan und Deutschland ihre Währungen manipulierten. Durch die aktuelle Dollar-Schwäche ergäben sich neue Chancen: "Der Peso steigt nach großem Verlust wieder an. Und wenn der Dollar anzieht, sollte es auch nicht verwundern, dass das Öl steigt." 68 Dollar sieht Christoph Zwermann hier als realistisch.