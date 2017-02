Das ehemalige "Kurier"-Haus in der Lindengasse in Wien-Neubau wird abgerissen. Das Bürogebäude wird einem Wohnhaus weichen. Wie der "Kurier" (Freitagausgabe) berichtet, möchte der Liegenschaftseigentümer, Strabag Real Estate, im Frühjahr mit dem Neubau beginnen. An dem Standort sollen in zweijähriger Bauzeit 105 Eigentumswohnungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...