Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

SPD legt im ARD-Deutschlandtrend auf 28 Prozent zu

Nach der Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten und SPD-Vorsitzenden geht es für die Sozialdemokraten in der Wählergunst deutlich voran. Im aktuellen ARD-Deutschlandtrend legte die Partei um 8 Punkte auf 28 Prozent zu. Dies ist den Angaben zufolge in der sogenannten Sonntagsfrage der beste Wert, der für die SPD in der Legislaturperiode gemessen wurde. Die Union kommt der Umfrage zufolge auf 34 Prozent (minus 3). Linke und Grüne verlieren jeweils einen Punkt und erreichen 8 Prozent. Die FDP kommt auf 6 Prozent (plus 1) und die AfD auf 12 Prozent (minus 3).

EZB/Praet: Negative Folgen niedriger Zinsen für Banken überwiegen

Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Peter Praet, hat eingeräumt, dass die Geldpolitik den Banken des Euroraums inzwischen mehr schadet als nutzt. Bei einer Konferenz in Wien sagte Praet in der vergangenen Woche laut dem jetzt veröffentlichten Redetext, dass die positiven Auswirkungen niedriger Zinsen die negativen nur teilweise kompensierten. Laut Praet mindern die niedrigen Zinsen die Profitabilität der Banken. Die EZB brauche aber stabile und lebensfähige Institute für die Übertragung ihrer geldpolitischen Signale.

Bank of England erhöht Wachstumsausblick

Die Bank of England (BoE) erwartet in den nächsten paar Jahren etwas höheres Wachstum als bisher für Großbritannien prognostiziert. Die Währungshüter sehen dennoch keine Eile für Zinserhöhungen, da der bevorstehende Ausstieg aus der Europäischen Union wie ein Schatten über der britischen Wirtschaft schwebt. Angesichts des bislang gut überstandenen Brexit-Schocks verzichteten sie auf weitere geldpolitische Impulse für die Konjunktur.

Britische Regierung legt "Weißbuch" mit Brexit-Plänen vor

Die britische Regierung hat am Donnerstag ihr "Weißbuch" mit den Plänen für einen EU-Austritt veröffentlicht. Die Strategie bekräftige, dass der "politische und wirtschaftliche Erfolg" Großbritanniens sowohl im Interesse des Königreichs als auch der EU sei, sagte Brexit-Minister David Davis bei der Vorstellung des "Weißbuchs" im Parlament. Der 77 Seiten umfassende Brexit-Fahrplan enthält zwölf Punkte, die Premierministerin Theresa May bereits bei einer Rede Mitte Januar vorgestellt hatte.

Merkel fordert OSZE-Beobachter für Referendum in der Türkei

Bei ihrem ersten Besuch nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei hat sich Kanzlerin Angela Merkel skeptisch zum dort bevorstehenden Referendum geäußert. Sie habe "darauf hingewiesen, dass gerade in einer solchen Phase des tiefgreifenden politischen Umbruchs alles getan werden muss, um die Gewaltenteilung und vor allen Dingen auch die Meinungsfreiheit, die Vielfalt der Gesellschaft" zu wahren, sagte Merkel nach ihrem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Merkel regte zudem eine Überwachung der Abstimmung über das Referendum an. Sie habe Erdogan erklärt, dass sie es "begrüßen würde", wenn bei der Abstimmung OSZE-Beobachter dabei sein könnten.

EU-Gipfel trifft keine Entscheidung zu Flüchtlingszentren außerhalb der EU

Der EU-Gipfel wird am Freitag keine Entscheidungen zur Einrichtung von Flüchtlingslagern außerhalb der EU und insbesondere in Libyen treffen. Es gebe zwar eine Diskussion über Überlegungen, Asylanträge von Migranten außerhalb der EU zu bearbeiten, sagte ein ranghoher EU-Vertreter. Dies sei "aber eindeutig nicht reif für den Malta-Gipfel", sondern ein Vorhaben "für die Zukunft". Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen am Freitag in der maltesischen Hauptstadt Valletta zu ihrem ersten Gipfel in diesem Jahr zusammen.

US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken spürbar

In den USA sind in der Woche zum 28. Januar spürbar weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 14.000 auf 246.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf 251.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert leicht nach oben revidiert, auf 260.000 von ursprünglich 259.000.

US-Produktivität steigt im vierten Quartal

Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im vierten Quartal 2016 nach vorläufiger Rechnung um annualisiert 1,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal und damit deutlich stärker als erwartet gewachsen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Produktivitätszuwachs von 0,8 Prozent gerechnet. Die Produktivität ist damit das zweite Quartal in Folge gewachsen. Für das dritte Quartal wurde ein revidierter Anstieg der Produktivität um 3,5 Prozent gemeldet, nachdem in vorläufiger Schätzung ein Plus von 3,1 Prozent ausgewiesen worden war.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2017 13:00 ET (18:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.