Köln (ots) - Noch bis vor einigen Jahren wurde im Frühling "angegrillt". Diese Zeiten haben sich geändert: Vor allem die komfortablen Gasgrills machen das ganze Jahr zur Grillsaison. Da finden bei tiefen Temperaturen nicht mehr nur hartgesottene Grillenthusiasten den Weg zurück an den Grill.



Ein paar Tipps sollte man dennoch beherzigen, wenn man im Winter leckeres Grillgut über offener Flamme zubereitet. So trivial es auch klingen mag, wichtig ist, sich selbst warm genug anzuziehen. Der Grill allein reicht nicht aus, um den Grillfreund bei Minustemperaturen zu wärmen. Zudem sollte man weniger häufig den Deckel des Grills öffnen.



"Bei kalten Temperaturen heizt der Grill deutlich langsamer auf und kälteres Gas hat auch weniger Leistung. Ab Temperaturen von 0 Grad Celsius und darunter kann sich die Grillzeit um 20 Prozent und mehr verlängern", erklärt Michèl Voragen, Deutschland-Verantwortlicher der kanadischen Grill-Marke Napoleon.



Aber welche Grillrezepte passen eigentlich in die winterliche Jahreszeit? Genussreiche Inspiration liefern die saisonalen Lebensmittel. Kürbis, aber auch Wurzelgemüse erhalten auf dem Grill gegart wunderbare Röstaromen. Das sieht auch Grill-Experte und Buchautor Andreas Rummel so, der neben Winterklassikern wie Entenbrust oder ganzem Hähnchen noch einen besonderen Tipp bereithält: "Pizza, zum Beispiel mit Spinat und Schafskäse belegt, schmeckt im Winter vom Grill besonders lecker."



Wem jetzt das Wasser im Mund zusammenläuft, sollte schnellstens den eingelagerten Grill wieder startklar machen und das Angrillen spontan vorverlegen. Lassen Sie sich von den skeptischen Blicken der Nachbarn nicht verunsichern. Noch nicht alle wissen von der ganzjährigen Grillsaison!



