PANTALEON Entertainment AG schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab

02.02.2017 / 19:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Kronberg im Taunus, 2. Februar 2017 - Die PANTALEON Entertainment AG (ISIN DE000A12UPJ7, WKN A12UPJ) hat ihre am 31. Januar 2017 beschlossene Kapitalerhöhung von EUR 1.100.000,00 auf EUR 1.155.000,00 durch Ausgabe von 55.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgreich beendet. Die neuen Aktien wurden im Wege einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland zu einem Platzierungspreis von EUR 90,00 je Aktie platziert, das Bruttoemissionsvolumen betrug damit EUR 4.950.000,00. Die Transaktion wurde von der Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA begleitet.

Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 gewinnberechtigt und werden prospektfrei in die bestehende Notierung im Entry Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

2. Februar 2017 Der Vorstand Kontakt: PANTALEON Entertainment AG Katharinenstraße 4 D-61476 Kronberg im Taunus Tel.:+49 6173 3945095 Fax: +49 6173 3945097 E-Mail: ir@pantaleongroup.com

Disclaimer: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Im Rahmen der Privatplatzierung werden nur ausgewählte Investoren angesprochen die insbesondere keine US Personen im Sinne des US Securities Act von 1933 sind.

Sprache: Deutsch Unternehmen: PANTALEON Entertainment AG

Katharinenstr. 4 61476 Kronberg Deutschland Telefon: 06173 - 394 50 95 Fax: 06173 - 394 50 97 E-Mail: info@pantaleonfilms.com

Internet: www.pantaleonentertainment.com

ISIN: DE000A12UPJ7 WKN: A12UPJ

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

