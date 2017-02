Der Experte für Inward Investments bringt jahrzehntelange Erfahrung mit schnell wachsenden Unternehmen, Regierungsbehörden und Handelsdelegationen in das Unternehmen mit.

Heute gab der Ausrichter der führenden Veranstaltung für grenzüberschreitende Expansion, Global Expansion Summit, bekannt, dass Adam Breeze dem Unternehmen als strategischer Berater des Vorstands beitreten wird.

Adam Breeze ist Experte für internationale Expansion und Inward Investment und Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Breeze Strategy sowie Initiator von Make It England, einem Dienstleister, der Unternehmen dabei unterstützt, in Großbritannien Fuß zu fassen.

Er hat bereits mit Hunderten von Agenturen für ausländische Direktinvestitionen weltweit gearbeitet und über 500 internationale Investoren beraten von bekannten Marken wie BMW, Capital One, Marks Spencer, Airbus und Pfizer bis hin zu schnell wachsenden Startups mit globalen Ambitionen.

In Rahmen seiner umfangreichen Erfahrungen beim Zusammenführen von Unternehmen und Standorten mit Firmenkunden hat er über 100 Standorte in Großbritannien, Europa und Nordamerika beim Aufbau ihrer Inward-Investment-Strategien beraten und dabei unterstützt, potenzielle Zielsektoren, -branchen und -märkte zu identifizieren.

"Es ist mir eine Freude und eine Ehre zum Team zu stoßen. Der Global Expansion Summit ist genau die richtige Art von Event zur absolut richtigen Zeit. Mehr Unternehmnen als je zuvor expandieren international und sehen sich dabei einer stetig wachsenden Zahl von Standorten gegenüber. Der Summit spielt eine wichtige Rolle dabei, alle Parteien des Unternehmensexpansions- und Inward-Investment-Prozesses im Rahmen eines hochprofessionellen Events zusammenzubringen. Ich hoffe, ich kann die bereits jetzt hervorragende Arbeit des Vorstands unterstützen und dem Team zu größeren Erfolgen in der Zukunft verhelfen", so Breeze.

"Ich freue mich, Adam in unserem Team begrüßen zu dürfen. Seine einzigartige Sichtweise und seine fundierten Branchenkenntnisse bedeuten für uns Einblicke von unschätzbarem Wert. Sie werden unsere Messe als Stützpunkt der sich ständig weiterentwickelnden globalen Expansionsindustrie auf das nächste Level heben", sagt Fernando Faria, Gründer und Managing Director von Global Expansion Summit.

"Unsere Vision ist der Aufbau eines Weltklasse-Events, bei dem Tausende von Unternehmen aus der ganzen Welt zusammenkommen, um nützliche Geschäftskontakte zu knüpfen und sich über die neuesten Trends im Bereich der globalen Expansion zu informieren. Adam teilt unsere Vision und wird uns als strategischer Berater beim Erreichen unserer langfristigen Ziele eine große Stütze sein", sagt Ray Iglesias, Chairman von Global Expansion Summit.

Der Global Expansion Summit ist das führende Event für grenzüberschreitende Unternehmensexpansion. 2017 findet der jährliche Summit in der Zeit vom 18. bis 20. Juni im Intercontinental O2 statt.

Vor kurzem bekanntgegebene Redner sind:

Yi Xiaozhun, Deputy Director-General, WTO

Mari Kiviniemi, Deputy Secretary-General, OECD

Charles Race, President of Worldwide Operations, Okta

Catherine Lewis La Torre, CEO, British Business Bank Investments

Eugen Miropolski, Managing Director for Europe Israel, WeWork

Krish Srinivasan, CFO, Remitly

Matt Chasen, Gründer und Vorstandsmitglied, Uship

Jambu Palaniappan, General Manager EMEA, Uber Eats

Nilan Peiris, VP of Growth, Transferwise

Helen Sutton, VP Enterprise Northern Europe, DocuSign

David Wyer, Head of Supplier Relationship Management, BBC

Mark Derkson, Associate Director, Head of International Mobility, Arup

Weitere Informationen: www.gxpsummit.com

