The Valence Group fungiert als Berater der Niacet Corporation bei ihrem Verkauf an SK Capital Partners. Finanzielle Rahmenbedingungen der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.

SK Capital rekapitalisiert Niacet in Partnerschaft mit Kelly Brannen, die weiterhin als CEO einen erheblichen Anteil am Unternehmen behält. Die Transaktion beendet nahezu vier Jahrzehnte, in denen sich Brannen nach der Übernahme von Niacet von Union Carbide im Jahr 1978 im Familienbesitz befand. Während dieses Zeitraums entwickelte sich das Unternehmen zum weltweit führenden Anbieter seiner Kernprodukte.

Über Niacet Corporation

Niacet ist ein führender Erzeuger von organischen Salzen, einschließlich Propionate und Acetate mit Schwerpunkt auf pharmazeutische und technische Endmärkte. Die beiden vollautomatischen Produktionsstätten von Niacet in Niagara Falls, NY, und Tiel, Niederlande, liefern hochwertige Produkte für globale Märkte, um deren existenzielle Anforderungen eines breiten Anwendungsspektrums zu erfüllen. Zu den Anwendungen zählen Nahrungsmittelkonservierung, keimhemmende Rezepturen, Dialysebehandlung und Energieerzeugung.

Informationen zur Valence Group

Die Valence Group ist eine spezialisierte Investmentbank, die exklusive M&A-Beratungsdienste für Unternehmen und Investoren in den Sektoren Chemikalien und Materialien und damit verbundenen Sektoren anbietet. Das Team der Valence Group besteht aus einer einzigartigen Kombination von Experten aus den Bereichen Investment Banking und strategische Beratung in der Chemikalien- und Materialienindustrie, die sich alle ausschließlich auf die Bereitstellung von M&A-Beratungsdiensten für den Chemikalien- und Materialiensektor konzentrieren. Das Unternehmen ist mit Niederlassungen in New York und London vertreten.

