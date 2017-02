Mannheimer Morgen zur Lage der Deutschen Bank Überschrift: Im Dunkeln Die Deutsche Bank sei noch am säen, sagt ihr Chef John Cryan. Die größere Ernte komme später. Was da für aus dem Boden sprießen soll, verrät er nicht. Die Bank wolle wieder nachhaltig erfolgreich sein. Welches Unternehmen will das nicht? Klar, die Digitalisierung soll das Institut nach vorne bringen, Apps, schicke Filialen und gute Fonds Kunden locken. Aber welches große internationales Geldhaus beschreitet nicht diese Wege? Es bleibt auch nach Cryans zweiter Jahres-Pressekonferenz weitgehend im Dunkeln, was die größte Deutsche Bank in Zukunft von der Konkurrenz abheben soll - und wie sie die gewaltige Lücke zur Konkurrenz in den Vereinigten Staaten schließen will. Es ist zugegeben nicht einfach, die passenden Konzepte zu finden. Dass âEURzLeistung aus Leidenschaft' nicht mehr genügt, hat Cryan erkannt. Das Motto ist mittlerweile in Ablage P gelandet, an einer neuen Imagekampagne wird gerade gebastelt. Das Ansehen ist tatsächlich durch die Lasten der Vergangenheit immer noch massiv ramponiert. Und tatsächlich ist Cryan seit eineinhalb Jahren vor allem damit beschäftigt, sehr viel und sehr störrisches Unkraut herauszureißen und es gegen Zahlung vieler Milliarden auf dem Komposthaufen zu entsorgen. Vor diesem Hintergrund kann man nur hoffen, dass das Saatgut, das der stille, zurückhaltende Banker gerade in den Boden steckt, von höchster Qualität ist. Immerhin: Briten sollen sich ja mit dem Gärtnern ganz gut auskennen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

