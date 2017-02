The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.02.2017



ISIN Name



CA0598421042 BANDERA GOLD

CA9219454084 VANTEX RESOURCES LTD

CA92511T1057 VERSABANK

DE000DK0EVN3

DE000DK0FC33

US0376041051 APOLLO EDUCAT.GR. A O.N.