TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 02/02/17 -- The common shares of Minera IRL Limited have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com

Minera IRL is a Latin American Company in the business of precious metals mining, mine development and mineral exploration. Its primary project is Ollachea, an advanced gold development project with potential for reserve and resource expansion located in southern Peru.

L'inscription a la cote de CSE des actions ordinaires de Minera IRL Limited a ete approuvee.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com.

Minera IRL est une entreprise d'Amerique latine dans le commerce de metaux precieux, exploitation miniere, exploitation miniere et exploration minerale. Son projet principal est Ollachea, un projet de developpement or avance avec potentiel d'expansion de reserves et de ressources situee au sud du Perou.

Issuer/Emetteur: Minera IRL Limited Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): MIRL Number of securities issued and outstanding/Titres emis et en circulation: 231 135 028 Number of Securities reserved for issuance/Titres reserves pour emission: 0 CSE Sector/Categorie: Mining/Mines CUSIP: G6178C109 ISIN: JE00B1HNYF12 Boardlot/Quotite: 500 Trading Currency/Monnaie de negociation: CDN$/ $CA Trading Date/Date de negociation: February 3, 2017/Le 3 fevrier 2017 Bolsa de Valores de Lima, symbol Other Exchanges/Autres marches: "MIRL" Fiscal year end/Cloture de l'exercice financier: December 31/ 31 decembre Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Trust Company of Canada

Contacts:

Canadian Securities Exchange (CSE)

Listings

(416) 367-7340

Listings@thecse.com

www.thecse.com