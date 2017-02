Sigmar Gabriel steht bei seinem Antrittsbesuch in den USA vor einer schweren Aufgabe: Er muss mit dem ebenfalls frisch gekürten US-Chefdiplomaten Tillerson einen Neubeginn der deutsch-amerikanischen Beziehungen ausloten.

So viel Neuanfang war selten. Da reist der deutscher Außenminister, der gerade mal eine knappe Woche im Amt ist, eilig über den großen Teich, um seinen amerikanischen Amtskollegen kennenzulernen, der gerade mal einen Tag im State Department am "Foggy Bottom" in Washington sitzt. Und worüber reden Sigmar Gabriel und Rex Tillerson? Über einen Neubeginn der deutsch-amerikanischen Beziehungen.

So würden das die beiden Chefdiplomaten ihrer Länder natürlich nicht beschreiben. Bei den Gesprächen Gabriels in Washington war dagegen viel von Freundschaft und transatlantischer Zusammenarbeit die Rede, die es jetzt, nach dem Regierungswechsel in den USA, fortzusetzen gelte. Die schönen Worte können jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Amerika und Deutschland nach dem politischen Weltbeben namens Donald Trump fast von vorne anfangen müssen.

"Wir wollten schnell hierherkommen ", sagte Gabriel vor dem Kapitol, wo er die beiden führenden US-Senatoren Bob Corker und Ben Cardin aus dem Auswärtigen Ausschuss getroffen hatte. "Wir halten an der transatlantischen Zusammenarbeit fest und kommen mit ausgestreckter Hand." Es habe immer mal wieder Konflikte zwischen beiden Ländern gegeben, aber Amerika bleibe die Nation, mit der Deutschland sich besonders verbunden fühle, bekräftigte der deutsche Außenminister "Wir haben nichts zu verbergen, sondern etwas anzubieten", betonte Gabriel selbstbewusst, "nämlich gemeinsame Werte wie Religionsfreiheit und den fairen Umgang miteinander." Dabei müsse es aber auch bleiben.

In diesen Sätzen ist schon die neue Vorsicht zu spüren, die sich in diesen Tagen wie der winterliche Frost auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen gelegt hat. Freundschaft und Vertrauen sind keine Selbstverständlichkeit mehr, sondern nur noch ein Angebot. So ähnlich hatte es auch die Bundeskanzlerin formuliert, als sie Donald Trump zum Wahlsieg gratulierte und ihm die Hand zur Zusammenarbeit "auf der Grundlage von Demokratie, Freiheit, Respekt vor dem Recht und der Würde des Menschen" ausstreckte. Auch das musste früher, vor Trump und selbst noch unter George W. Bush, nicht extra betont werden.

Um seinen Punkt noch zu unterstreichen, besuchte Gabriel anschließend die Bibliothek des Kongresses und las aus der deutschen Übersetzung der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 vor. Auch darin war bereits viel davon die Rede, dass alle Menschen gleich sind. Gabriel ist Amerika durchaus zugetan - auch persönlich. Als junger Abgeordneter ...

