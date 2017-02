Essen (ots) - Ist der Rhein-Ruhr Express der viel beschworene Quantensprung für den oft stiefmütterlich behandelten Schienenverkehr in Nordrhein-Westfalen? Küsst der schnelle Regionalzug das in Verkehrsdingen bisweilen von fatalistischer Ergebenheit geprägte Ruhrgebiet wach? Anhand der vorliegenden Fakten darf man auf beiden Antworten mit einem klaren Ja antworten.



Milliarden bereitgestellter Mittel für Gleisausbau und Fahrzeugpark, die bei Schienenprojekten geringer ausgeprägte Bremserqualität von Bürgerinitiativen, der klare Öko-Vorteil der Bahn - all das spricht dafür, dass der RRX am Ende ein Erfolg wird, auch wenn es mit der Umsetzung des Riesenprojekts noch ein Weilchen dauert.



Apropos: Wenn es am RRX etwas zu kritisieren gibt, dann ist es wohl der Umstand, dass der Express-Zug rein planerisch ein echter Bummelzug ist. Erste Vereinbarungen zwischen Bund und Land gab es schon 2005. Zuvor musste noch dem Magnetzug Metrorapid der Stecker gezogen werden. Frühestens Mitte des kommenden Jahrzehnts soll der RRX nun volle Fahrt aufnehmen. Ob das Tempo ausreicht? Das Revier muss Gas geben, um anderen Ballungsräumen nicht länger hinterzufahren.



