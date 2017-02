Goldman senkt Thyssenkrupp auf 'Sell' - Hebt Ziel auf 22 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Thyssenkrupp von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 20 auf 22 Euro angehoben. Die 2016 überdurchschnittliche Kursentwicklung der europäischen Stahlaktien sollte sich 2017 fortsetzen, schrieb Analyst Eugene King in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Schutzzölle kämen den Preisen und der Auslastung der Produktionskapazitäten zugute. Außerdem dürfte der Sektor von geringeren Kapazitäten in China und einer möglichen Branchenkonsolidierung in Europa profitieren. Bei ThyssenKrupp monierte der Experte übertriebene Erwartungen in ein Gemeinschaftsunternehmen mit Tata Steel.

Hauck & Aufhäuser hebt RTL Group auf 'Buy' - Ziel 83 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat RTL Group von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 76 auf 83 Euro angehoben. Analyst Pierre Gröning begründet seine Kaufempfehlung in einer Studie vom Donnerstag mit positiven Aussichten für den so wichtigen TV-Werbemarkt. Dies stärke die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung des Medienkonzerns. Auch für die bei Fremantle gebündelte Contentproduktion ist Gröning optimistisch.

Warburg Research senkt Jenoptik auf 'Hold' - Hebt Ziel

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Jenoptik nach starker Kursentwicklung von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 18,00 auf 18,50 Euro angehoben. Die Aktie des Technologiekonzerns habe seit Mitte Januar kräftig zugelegt und sein bisheriges Kursziel bereits hinter sich gelassen, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer Studie vom Donnerstag. Von der anstehenden Präsentation der vorläufigen Zahlen erwartet der Experte solide Resultate. Jenoptik dürfte zudem Hinweise auf ein starkes Jahr 2017 geben.

Goldman hebt Salzgitter auf 'Buy' und Ziel auf 45 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Salzgitter AG um zwei Stufen von "Sell" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel stockte Analyst Eugene King in einer Stahl-Branchenstudie vom Donnerstag deutlich von 26,50 auf 45,00 Euro auf. Die überdurchschnittliche Kursentwicklung der europäischen Stahlaktien aus 2016 sollte sich im neuen Jahr fortsetzen, schrieb King. Schutzzölle kämen den Preisen und der Auslastung zugute. Außerdem dürfte der Sektor von höherer Nachfrage, geringeren Kapazitäten in China sowie einer möglichen Branchenkonsolidierung in Europa profitieren. Salzgitter sei anderen Stahltiteln zuletzt hinterher gelaufen.

Baader Bank hebt Nemetschek auf 'Buy' - Ziel 54 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Nemetschek von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 55 auf 54 Euro gesenkt. Der Spezialist für Bausoftware glänze mit dem stärksten Lizenzwachstum unter den von ihm beobachteten Unternehmen, schrieb Analyst Knut Woller in einer Studie vom Donnerstag. Seine Prognosen korrigierte er aber etwas nach unten.

Commerzbank senkt Stabilus auf 'Hold' - Ziel 57,50 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Stabilus von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 55,00 auf 57,50 Euro angehoben. Beim Autozulieferer sei es nach hervorragender Kursentwicklung seit dem Börsengang nun Zeit für einen "Spring Break", schrieb Analyst Sascha Gommel in einer Studie vom Donnerstag. Er hält also eine Auszeit für angemessen. Er bleibt zwar weiter vom Hersteller von Gasdruckfedern überzeugt, hält die Aktie aber für recht hoch bewertet.

Berenberg nimmt Zeal Network mit 'Hold' wieder auf - Ziel 33 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat die Papiere des Lottoanbieters Zeal Network mit "Hold" und einem Kursziel von 33 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Vor der Kürzung der Jahresprognose und der Dividende für 2017 durch das SDax-Unternehmen hatte Analystin Roberta Ciaccia die Aktien noch zum Kauf mit einem Kursziel von 50 Euro empfohlen. Nun aber komme das Risiko einer Steuererhebung für die Beteiligung MyLotto24 immer näher. Trotz guter Gründe von Zeal Network gegen die Steuer dürfte dies weiterhin auf der Aktie laten.

Independent hebt Ziel für Deutsche Bank auf 20 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank nach Zahlen zum Schlussquartal 2016 von 19 auf 20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Nettoergebnis habe seine Prognose verfehlt, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer Studie vom Donnerstag. Fortschritte habe das Institut auf der Kostenseite gemacht, die Erlöse im Anleihehandel hätten aber enttäuscht. Rießelmann rechnet nicht mehr mit einer Dividende für 2017. Auch im kommenden Jahr sollten die Aktionäre leer ausgehen.

Independent senkt Ziel für Daimler auf 74 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Daimler nach Zahlen von 78 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Eckdaten des Autobauers zum Schlussquartal 2016 hätten die Markterwartungen ergebnisseitig verfehlt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Donnerstag. Er passte daraufhin seine Prognosen für 2017 nach unten an.

Independent hebt Ziel für Infineon auf 18 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 17 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Markus Friebel sprach in einer Studie vom Donnerstag von überwiegend erfreulichen Resultaten des Halbleiterkonzerns. Das vergleichsweise hohe Bewertungsniveau der Aktie stehe aber trotz langfristig positiver Aussichten einem deutlichen Kurspotenzial entgegen.

