Gut fünf Monate nach der Pleite des südkoreanischen Schifffahrt-Unternehmens Hanjin steht die einst weltweit siebtgrößte Container-Reederei Medienberichten zufolge vor dem Aus.

Südkoreanische Medien zitierten am Donnerstag aus einer Erklärung des Bezirksgerichts in der Hauptstadt Seoul, wonach es am 17. Februar offiziell die Auflösung von Hanjin Shipping verkünden wolle. Das Gericht ist demnach zu dem Schluss ...

