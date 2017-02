Der Bayerische Rundfunk stellt sich neu auf: Die bisher getrennten Bereiche Hörfunk, Fernsehen und Online werden zusammengeführt. Ein gemeinsamer Chefredakteur leitet künftig die gesamte aktuelle Berichterstattung.

Christian Nitsche (45) wird der neue, medienübergreifende Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks. Der Rundfunkrat stimmte am Donnerstag dem Vorschlag des Intendanten Ulrich Wilhelm zu, wie der BR mitteilte. Nitsche stammt aus Nürnberg und ist seit 2014 zweiter Chefredakteur von ARD-aktuell in Hamburg. In München wird er am 1. April Nachfolger des Fernseh-Chefredakteurs Sigmund Gottlieb und der Hörfunk-Chefredakteurin Mercedes ...

