Die privaten Haushalte in Deutschland haben im vergangenen Jahr stabile Menge an frischem Obst eingekauft, mussten dafür aber mehr Geld ausgeben. Erstmals überstiegen die durchschnittlichen Ausgaben für das Kilogramm Frischobst mit 2,04 Euro die Zwei-Euro-Marke, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle: Shutterstock.com Zum Shop: AMI-Markt Charts...

Den vollständigen Artikel lesen ...