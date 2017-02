BelOrtas Äpfel und Birnen schmücken in den kommenden Monaten Busse und Straßenbahnen überall in dem Land. In Flandern ist bis Ende Februar ein Aufkleber auf dem gesamten Heckfenster von nicht weniger als 80 Bussen zu sehen. Diese BelOrta-Busse fahren in Bruges, Gent, Antwerpen, Leuven, Hasselt und in der Region Sint-Truiden/Borgloon. Foto © BellOrta Zudem ist die...

