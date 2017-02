FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Merkels Türkei-Reise:

"Die Zeiten sind vorbei, in denen Tayyip Erdogan zur Bundeskanzlerin aufgeblickt hat. Als das noch der Fall war, kam er nach Deutschland; seit es nicht mehr der Fall ist, besucht umgekehrt Angela Merkel die Türkei - nun das fünfte Mal in anderthalb Jahren. Sie reist als Bittstellerin, etwa um im Wahljahr das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei zu retten; offenbar hat Erdogan sie darüber aber im Unklaren gelassen. Sie reist auch, um vielleicht doch noch - wenn auch in leisen Tönen - auf den Machtmenschen Erdogan einzuwirken und in dessen Reich einen letzten Hauch von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu retten. Immerhin forderte sie Respekt für die Meinungsfreiheit und die Gewaltenteilung. Für die türkische Opposition und Zivilgesellschaft ist das ein Hoffnungsschimmer."/al/DP/she

AXC0003 2017-02-03/05:35