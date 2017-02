FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rekordjahr 2015 legt die Direktbank ING-Diba an diesem Freitag (10.30 Uhr) erneut gute Zahlen vor. Vorstandschef Roland Boekhout hatte bereits im Januar gesagt, es sei gelungen, trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase weiter profitabel zu wachsen. Für 2015 hatte Europas größte Direktbank Rekordzahlen ausgewiesen: Der Vorsteuergewinn kletterte binnen Jahresfrist um ein Viertel auf gut 1,1 Milliarden Euro. Unter dem Strich standen 755 (Vorjahr: 599) Millionen Euro Überschuss. Die Zahl ihrer Privatkunden konnte die ING-Diba im abgelaufenen Jahr weiter steigern - auch weil die Konkurrenz Gebühren etwa für das Girokonto erhöhte. Ende 2015 zählte die 100-Prozent-Tochter der niederländischen Großbank ING, die am Donnerstag ihre 2016er-Zahlen veröffentlicht hatte, gut 8,5 Millionen Privatkunden in Deutschland und Österreich./ben/DP/zb

