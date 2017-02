Zürich - In der Stunde Null, als Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in Trümmern liegt, verfasst Hans Fallada seinen letzten Roman. 70 Jahre später erscheint «Jeder stirbt für sich allein» in englischer Übersetzung und avanciert zum internationalen Bestseller. Das Filmporträt des Schriftstellers.

Kaum ein anderer Autor seiner Zeit hat in seinen Romanen die Situation und Gemütswelt der Menschen in Deutschland mit solcher Präzision beschrieben: Der Trinker, Morphinist ...

