Der US-Präsident regiert im autokratischen Operettenstil. Er kapselt sich im Oval Office ein und dekretiert über Partei, Opposition und demokratische Konventionen hinweg. Wer vermag ihn zu stoppen?

Richard Milhous Nixon ist der einzige US-Präsident, der das Weiße Haus je räumen musste. 1974 war das, Nixon hatte in der Watergate-Affäre die Nation belogen, sein Rücktritt war unausweichlich. In den letzten Amtstagen verschanzte er sich im Oval Office, oft betrunken, stieß Flüche aus gegen Gott und vor allem die Welt. Auf den Straßen vor dem Weißen Haus demonstrierten Tausende für seine Absetzung. An Nixons Seite verharrten nur wenige Getreue, die meisten selbst verstrickt in Schurkereien.

Donald John Trump hat das Weiße Haus gerade erst bezogen, zwei Wochen ist das her. Trump trinkt nicht, das unterscheidet ihn von Nixon, aber dafür ist er ständig berauscht von sich selbst. Und stößt Flüche aus gegen alles, was seinem Ego in die Quere kommt, gegen die "verlogenen" Medien etwa oder gegen die "Verräter", die seinen Einreisestopp für Muslime nicht unterstützen. Wieder toben Demos gegen den Präsidenten. Wieder ist er nur von wenigen Getreuen umgeben. Und wieder sind die Getreuen sehr obskur.

Da ist zum einen Stephen Bannon, Trumps offizieller Chefberater, zuvor leitender Ideologe einer Rechtsaußen-Website, der einen weißen Chauvinismus pflegt und Journalisten "null Intelligenz" attestiert. Und da ist zum anderen Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, 36, ein junger Mann, der seinen Harvard-Abschluss vor allem dem Vater verdankt, einem vorbestraften Baumogul. Jedenfalls wenn man den "Medien" glaubt, deren Recherchen zufolge Vater Kushner der Hochschule Millionen gespendet hat, um seinem Sohn den Einstieg zu erleichtern.

Der entscheidende Unterschied zwischen Nixon und Trump: Nixon konnte die Welt nicht mehr auf den Kopf stellen. Trump und seine Mitstreiter hingegen haben dafür nicht nur vier Jahre Zeit, sondern scheinen dabei auch keine Minute verlieren zu wollen. Unter der Regie von Bannon und Kushner unterzeichnet Trump seit seinem ersten Tag im Weißen Haus wie am Fließband "Executive Orders", sogenannte Präsidialerlasse. Sogar die Feiern zu seiner Inauguration hat er eigens verkürzen lassen, um gleich am ersten Tag auf diese Weise durchregieren zu können.

Dem größten sozialreformerischen Projekt seines Vorgängers, der Krankenversicherung Barack Obamas, das Geld streichen? Abgehakt. Eine Mauer an der Grenze zu Mexiko dekretieren, rund 3000 Kilometer lang? Erledigt. Bürger aus sieben muslimisch geprägten Ländern vorerst nicht mehr einreisen lassen? Beschlossen per Federstrich. "Der Präsident meint es ernst. Er will zeigen, dass er wahr macht, was er versprochen hat", staunt der deutsche Botschafter in Washington, Peter Wittig.

Trumps aggressive Berserker-Politik macht Demokraten weltweit schwindelig. Wie weit kann und darf ein US-Präsident gehen? Bis wohin erstreckt sich seine Macht? Wächst da ein Autokrat heran, der eher an Putin, Orbán, Erdogan gemahnt als an Lincoln, Washington, Roosevelt? Ist die "liberale Weltordnung" in Gefahr, wie der Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Dennis Snower, sagt? Brauchen die USA gar einen Militärputsch, wie die angesehene Washingtoner Rechtsprofessorin Rosa Brooks fordert? Muss man Donald Trump stoppen? Und wenn ja: Wer kann es?

Um diese Fragen zu beantworten, muss man sich vertiefen in das komplizierte System der checks and balances, das die US-Verfassungsväter im 19. Jahrhundert entworfen haben - und das von Trumps stotternder alternativer Faktenmaschinerie unter Feuer genommen wird. Trump sei wie ein massiver Wasserstrahl, der Amerikas Institutionen wie Sand zerfallen lasse, warnt US-Bestsellerautor Richard Ford. Stimmt das? Oder wird sich die Demokratie in Amerika als resistent und wehrhaft erweisen? Wie standhaft sind Kongress, Einzelstaaten und Justiz? Wie widerstandswillig ist die Main Street? Und vor allem: Wie einspruchsbereit wird die Wirtschaft sein, vor allem im Silicon Valley?

US-Präsidenten lieben "Executive Orders"

18 Präsidialverfügungen innerhalb von zehn Tagen - so viele Dekrete in so kurzer Zeit hat noch kein US-Präsident verkündet. Gleichwohl: Die "Executive Orders" sind bereits seit Langem ein beliebtes präsidiales Regierungswerkzeug. Weltkriegspräsident Franklin D. Roosevelt unterzeichnete in seiner zwölfjährigen Amtszeit von 1933 bis 1945 mehr als 3500 Präsidialverfügungen. Barack Obama peitschte in acht Jahren immerhin 279 Orders durch.

Präsidenten lieben die Verfügung, weil sie mit ihr am lästigen Kongress vorbei Macherqualitäten unter Beweis stellen können. Allerdings geben die Verfügungen dem Präsidenten nur die Möglichkeit, bestehende Gesetze zu erklären und zu erweitern - aber kein neues Recht zu schaffen. Formal sind sie schwächer als Gesetze.

Die Gegner von Trump wittern hier ihre Chance. Sind "Executive Orders" handwerklich schlampig, droht ihnen das juristische Aus. Während Obama, selbst Verfassungsjurist, sich für eine Verfügung wochenlang Zeit nahm und juristischen Rat hinzuzog, zeichnet unter Trump Jura-Amateur Bannon beinahe im Alleingang für die Schriftsätze verantwortlich. Prompt fehlten etwa zum Einreisestopp wichtige Angaben. Vier US-Bundesstaaten und 39 Städte haben bereits angekündigt, sich gerichtlich zur Wehr zu setzen.

Dennoch: Ist eine "Executive Order" raus, müssen sich Behörden und Beamte an die neue Richtlinie halten. Deshalb werden Bürger aus sieben Ländern vorerst nicht einmal mehr zum Visumsantrag in die US-Botschaften eingelassen. Deshalb kann eine Justizministerin gefeuert werden, die den Gehorsam verweigert. Und deshalb könnte Trump sogar alle Beamte des Außenministeriums, die gegen seine Anweisung protestieren, vom Dienst suspendieren.

Doch kann Trump auch Richter feuern? In New York setzte die Bundesrichterin Ann Donnelly den Einreisestopp für ...

