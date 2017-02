Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HENKEL - Henkel-Chef Hans Van Bylen hofft, dass die US-Regierung den Freihandel nicht beschädigt. Trotz wachsender Unsicherheit hält er an der Wachstumsstrategie für Amerika fest. Große Chancen sieht der Manager auf dem asiatischen Markt, wo Henkel massiv investiert. (Handelsblatt S. 16)

SPARKASSEN - Die deutschen Sparkassen stellen sich angesichts der niedrigen Zinsen auf sinkende Erträge ein. Schon 2016 war das Betriebsergebnis vor Bewertung - also ohne Risikovorsorge und Handelsergebnis - um rund 800 Millionen Euro gefallen, wie Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon auf der Handelsblatt Jahrestagung Zukunftsstrategien für Sparkassen und Landesbanken sagte. Das ist ein Minus von 7 Prozent. Chancen bestehen indes, dass die Kosten der Regulierung für kleinere Kreditinstitute sinken. (Handelsblatt S. 34)

KIK - Kik, der deutsche Anbieter von Billigtextilien, fordert höhere Mindestlöhne in den beiden wichtigen Lieferländern Bangladesch und Pakistan. "In Bangladesch könnten wir einen Aufschlag von 8 bis 10 Prozent verkraften, in Pakistan die Hälfte", sagte der seit gut einem Jahr amtierende Vorsitzende der Kik-Geschäftsführung, Patrick Zahn der FAZ. Das Unternehmen steigert zwar seine Umsätze. Der Ruf aber ist belastet, weil Kik in jenen Betrieben in Südasien nähen lässt, in denen Hunderte von Menschen bei Katastrophen ihr Leben ließen. (FAZ S. 18)

