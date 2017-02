Euribor-MarktZins Cap-Anleihe mit 0,75% bis 3% Zinsen

Bei den von der HSH Nordbank in regelmäßigen Abständen angebotenen MarktZins Cap-Anleihen handelt es sich um Schuldverschreibungen, mit denen Anleger innerhalb eines vordefinierten Korridors Zinserträge erwirtschaften können. Während die im Vormonat emittierte Anleihe Zinserträge von 0,55 bis 4,00 Prozent in Aussicht stellte, ermöglicht die neue Horizon®MarktZins Cap 03/2017 Anleihe in den nächsten 3 Jahren Jahresrenditen von 0,75 bis maximal 3 Prozent. Darüber hinaus ist diese Anleihe mit einer Fest-Zinsperiode ausgestattet, die Anlegern im ersten Laufzeitjahr der Anleihe einen Zinsertrag von 1 Prozent garantiert.

0,75% bis 3% Zinsen

Nach den beiden ersten im Halbjahresabstand angesetzten Zinsperioden erhalten Anleger einen Zinskupon in Höhe von 1,00 Prozent pro Jahr gutgeschrieben. In den verbleibenden 2 Laufzeitjahren richtet sich die Höhe der im Halbjahresabstand angesetzten Zinszahlungen der Anleihe von der Wertentwicklung des 6-Monats Euribor ab. Der 6-Monats Euribor ist jener Zinssatz, den sich europäische Banken mit bester Kreditwürdigkeit für Anlagen mit 6 Monaten Laufzeit untereinander verrechnen. Da der Zinssatz derzeit mit -0,24 Prozent nach wie vor im negativen Bereich gebildet wird, wäre eine direkte Veranlagung zum aktuellen 6-Monats Euribor-Zinssatz nicht attraktiv.

Die Anleihe ist mit einer unteren Zinsgrenze von plus 0,75 Prozent pro Jahr ausgestattet. Deshalb erhalten Anleger alle 6 Monate einen Zinsertrag von mindestens 0,75 Prozent oder in Höhe des tatsächlichen 6-Monats Euribor-Standes ausbezahlt - sofern dieser an einem der Feststellungstage (2 Geschäftstage vor der nachfolgenden Zinsperiode) oberhalb der Zinsuntergrenze von 0,75 Prozent gebildet wird.

Auf der anderen Seite wird die Zinsobergrenze bei 3 Prozent pro Jahr dafür sorgen, dass Anleger auch dann nur einen Zinskupon in Höhe von 3 Prozent erhalten werden, wenn der 6-Monats Euribor an einem der Feststellungstage oberhalb von 3 Prozent errechnet wird. Am Ende der Laufzeit wird die Anleihe mit 100 Prozent ihres Ausgabepreises zurückbezahlt.

HSH-Nordic Horizon®MarktZins Cap 32/2017 Anleihe, ISIN: DE000HSH6JR4 fällig am 28.2.20, kann noch bis 23.2.17 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese MarktZins Cap-Anleihe spricht Anleger an, die in den nächsten 3 Jahren auch bei einem deutlichen Anstieg des 6-Monats Euribor auf bis zu 3 Prozent dabei sein wollen. Bleiben die Zinsen auf dem aktuell tiefen Niveau, dann erhalten Anleger zumindest den Mindestkupon in Höhe von 0,75 Prozent gutgeschrieben.

Quelle: zertifikatereport.de