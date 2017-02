The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA6174468D43 MORGAN STANLEY 17/24 BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000A1ML257 KTG ENERGIE AG 12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2AAPL9 BERLIN, LAND LSA17/27A493 BD00 BON EUR N

CA PBBF XFRA DE000A2DASJ1 DT.PFBR.BANK PF.R.15261 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CNN7 DZ BANK CLN E.9208 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4C99 LB.HESS.THR.CARRARA02U/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6JM5 HSH NORDBANK MZC 2 17/20 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0Q886 LBBW STUFENZINS 13/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LFA1578 LFA F.B.BAYERN IS.R1157 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LFA1610 LFA F.B.BAYERN IS.R1161 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000MHB2267 MUENCH.HYP.BK.PF1653 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB8895 NORDLB IS. 17/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB89B4 NORDLB IS. 17/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA US06406RAA59 BK OF NY MELLON 2022 BD01 BON USD N

CA XFRA US06406RAB33 BK OF NY MELLON 2028 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US637432NL56 NATL RUR.UT.CORP. 17/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US68323AED28 ONTARIO PROV. 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US893647AW74 TRANSDIGM 14/22 BD01 BON USD N

CA XFRA USG79456AJ12 SEAGATE HDD CAYMAN 17/24 BD01 BON USD N

CA XFRA USG79456AK84 SEAGATE HDD CAYMAN 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1432554761 XUZHOU ECO.T.D.Z. 16/19 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1559906356 INTL FIN. CORP. 17/21 MTN BD02 BON TRY N

CA XFRA XS1561572287 ASIAN DEV. BK 17/37 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1562586955 DVB BANK IS.17/20 BD02 BON EUR N