FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HLB2EZ0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02A/16 0.001 %

2OR1 XFRA US96108P1030 WESTMORELAND RES.PART.UTS 0.123 EUR

1N6 XFRA US65341B1061 NEXTERA ENERGY PTNS UTS 0.326 EUR

SUN XFRA US86764L1089 SUNOCO LOG.PART.LP UTS 0.481 EUR

SSF XFRA US81725T1007 SENSIENT TEC DL-,10 0.277 EUR

RE3 XFRA US7631651079 RICHARDSON ELECTR. DL-,05 0.055 EUR

VL2 XFRA US67059L1026 NUSTAR GP HLDGS LLC UTS 0.504 EUR

QC1 XFRA US6494451031 NY COM.BANC. DL-,01 0.157 EUR

INL XFRA US4581401001 INTEL CORP. DL-,001 0.240 EUR

FE7 XFRA US3379321074 FIRSTENERGY DL 10 0.333 EUR

48E XFRA US29273V1008 ENERGY TRNSFR EQUITY L.P. 0.264 EUR

4ETA XFRA US29273R1095 ENERGY TRANSF.PARTN. L.P. 0.976 EUR

49EA XFRA US29250R1068 ENBRIDGE EN. PREF.UTS 0.539 EUR

D4P XFRA US23311P1003 DCP MIDSTREAM L.P. UTS 0.721 EUR

XTY XFRA US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY DL 5 0.166 EUR

AWC XFRA US0304201033 AMERICAN WATER WKS DL-,01 0.347 EUR

AR6 XFRA US01877R1086 ALLIANCE RES PARTS UTS 0.405 EUR

G7L XFRA MHY2745C1021 GOLAR LNG PARTNERS DL-,01 0.534 EUR

HF7N XFRA US4104952043 HANMI FINL NEW DL-,001 0.176 EUR

NEQ XFRA FR0000120560 NEOPOST S.A. INH. EO 1 0.800 EUR

1SM XFRA US8661421029 SUMMIT MIDSTREAM P.LP UTS 0.532 EUR

0JP XFRA US46643C1099 JP ENERGY PARTNERS LP UTS 0.301 EUR

NRZ1 XFRA US63900P6088 NATURAL RES.PARTNERS UTS 0.416 EUR

RDO XFRA US82968B1035 SIRIUS XM HLDGS DL-,001 0.009 EUR

15W XFRA US9604171036 WESTLAKE CHE.PARTNERS UTS 0.319 EUR

IY12 XFRA US2263442087 CRESTWOOD EQU.P.UTS NEW 0.555 EUR

8SD XFRA MHY7545W1093 SEADRILL PARTNERS LLC UTS 0.092 EUR

HCW XFRA US95040Q1040 WELLTOWER INC. DL 1 0.805 EUR

MPB XFRA US5733311055 MARTIN MIDSTREAM PAR.L.P. 0.462 EUR

D6L XFRA US24664T1034 DELEK LOGISTICS P.LP UTS 0.629 EUR

RMR XFRA US7628191006 RICE MIDSTREAM PARTNER.LP 0.232 EUR

M7E XFRA US59564N1037 MIDCOAST ENERGY PART.UTS 0.331 EUR

XFRA DE000HSH5XQ9 HSH NORDBANK MZC 3 16/20 0.000 %

LPT XFRA US86183Q1004 STONEMOR PARTNERS UTS 0.305 EUR

P72 XFRA US1982811077 COLUMBIA PIPEL.PAR.LP UTS 0.183 EUR