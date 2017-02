FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

5KP XFRA SE0001915190 COPPERSTONE RES. SK 2

APO XFRA US0376041051 APOLLO EDUCAT.GR. A O.N.

95S XFRA NO0010593544 INSR INSURANCE GRP NK-,8

ELN XFRA DE000A0WMJQ4 ELANIX BIOTECHN.AG

UD7A XFRA CA9219454084 VANTEX RESOURCES LTD

ZWY XFRA CA0598421042 BANDERA GOLD

EE7 XFRA US29250X1037 ENBRIDGE EN. MGMT LLC