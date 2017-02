FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.02.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 06.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.02.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

R2RA XFRA US7598921028 RENREN INC.SP.ADR CL.A 3

JDL XFRA JP3732950005 JAPAN DIGITAL LAB.

A9N XFRA CA03969D1042 ARCTURUS GROWTHSTAR TECHS

EER7 XFRA BMG4528A1053 HMV DIGITAL CHINA HD-,01