Medieninformation

Verkauf des Lebenbestands vollzogen

Bad Homburg, 3. Februar 2017. Die Basler Versicherungen in Deutschland haben die Übertragung des geschlossenen Bestands der deutschen Niederlassung der Basler Leben AG an die Frankfurter Leben-Gruppe vollzogen.

Die Baloise Group hat am 5. Januar über die Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Übertragung des geschlossenen Bestandes der deutschen Niederlassung der Basler Leben AG an die Frankfurter Leben-Gruppe informiert. Nun ist die Übertragung und damit der Verkauf des geschlossenen Lebensversicherungsbestandes vollzogen. 87 Mitarbeitende der Basler Versicherungen Deutschland wechseln damit definitiv zur Frankfurter Leben-Gruppe. Der Bestand beinhaltet rund 130'000 Lebensversicherungsverträge und Kapitalanlagen in der Höhe von rund 1,72 Mia. Euro.

