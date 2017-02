Nach einem Kursrutsch von knapp 60 Prozent von den Jahreshochs aus 2015 steckt die Aktie seit etwas mehr als einem Jahr an einer markanten Hürde fest und probt schon ihren sechsten Ausbruchsversuch darüber - möglicherweise könnte es noch diese Woche zu einem größeren Kaufsignal kommen!

Zwischen Mitte 2013 und etwa April 2015 befand sich das Wertpapier von Wacker Neuson in einem festen Aufwärtstrend und konnte von 9,10 Euro auf 24,93 Euro zulegen. Nach diesen Verlaufshoch rutschten die Kursnotierungen binnen Jahresfrist um 60 Prozent in den Keller und stabilisierten sich erst wieder um 10,92 Euro. Seither wird eine volatile Konsolidierungsbewegung in einem immer enger werdenden steigenden Dreieck abgespielt, dessen markante Hürde sich auf die Oberseite um 16,00 Euro befindet. Dieses Widerstandsbollwerk wurde bereits fünf Mal erfolglos getestet - ein Ausbruch darüber blieb bisher noch aus. Nun aber zeigt sich das Wertpapier in den letzten ...

