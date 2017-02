In Erwartung der US-Arbeitsmarktdaten werden sich Anleger Börsianern zufolge am Freitag mit Engagements am deutschen Aktienmarkt wohl zunächst zurückhalten.

Am Donnerstag hatten enttäuschende Firmenbilanzen den Dax 0,3 Prozent ins Minus auf 11.627,95 Punkte gedrückt. Von den Jobdaten erhoffen sich Börsianer Rückschlüsse auf das Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen, nachdem die Notenbank Fed am Mittwoch zunächst auf eine Anhebung verzichtet hatte.

Experten gehen davon aus, dass im Januar außerhalb der US-Landwirtschaft 175.000 neue Stellen geschaffen wurden, nach einem Plus von 156.000 im Vormonat. Zudem werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...