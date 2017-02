Die Raiffeisen Centrobank AG (RCB) ist seit Jahren der Platzhirsch (mit einem erstaunlichen Marktanteil) wenn es in Österreich und Osteuropa um Zertifikate geht. In den vergangenen Wochen hat die RCB ihre Produktpalette sogar fast verdoppelt. 8000 Zertifikate bietet das Team um Heike (Arbter) bereits an. Die Nachfrage ist enorm gestiegen. (Kein Wunder bei den Niedrigzinsen!) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...