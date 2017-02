Von Natali Schwab

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Handelskonzern Metro hat im Weihnachtsquartal operativ leicht weniger verdient als im Vorjahr. Das EBIT vor Sonderfaktoren sank im ersten Quartal 2016/17 (per Ende Dezember) auf 821 Millionen Euro, nach 828 Millionen im Vorjahr. Dies sei vor allem auf einen Ergebnisrückgang in der Großhandelssparte zurückzuführen, erklärte Metro. Das Unternehmen habe Preise gesenkt, insbesondere in Russland.

Der Umsatz ging wie bereits bekannt um 0,6 Prozent auf knapp 17 Milliarden Euro zurück.

Das Nettoergebnis sank deutlich auf 200 Millionen von 549 Millionen Euro, wie Metro weiter mitteilte. Allerdings hatte der Konzern im Vorjahreszeitraum von dem Verkauf des vietnamesischen Großhandelsgeschäftes profitiert. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erhöhte sich hingegen auf 1,17 von 1,12 Euro. Die Nettoverschuldung blieb mit 0,1 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr stabil.

Die Prognose behielt Metro bei. Das Unternehmen erwartet währungsbereinigt einen leichten Anstieg bei Umsatz und bereinigtem EBIT. Die Prognose gilt dabei für die aktuelle Konzernstruktur. Nach der Aufspaltung werde der Ausblick angepasst, hieß es. Das Handelsunternehmen will sich in einen Lebensmittel- sowie einen Elektronikhandelskonzern aufspalten. Die Hauptversammlung am kommenden Montag muss dem noch zustimmen. Der Vollzug wird für Mitte 2017 angestrebt.

Kontakt zum Autor: natali.schwab@wsj.com

DJG/nas/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2017 01:30 ET (06:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.