Neue Produkte vereinen Performance und Ästhetik

Bemis Associates, der Design- und Entwicklungspartner für die weltweit bedeutendsten Technik-, Leistungs-, Performance-, Lifestyle- und Luxus-Marken, wird auf der ISPO München seine komplette Reihe von Sewfree® Bonding-Lösungen vorstellen, darunter die neuen Produkte Nylock und die Terra Collection für Nylon- und Naturfasern.

Die Ausstellungsobjekte reichen von technischen Anwendungen bis hin zu integrierten Textilien und Technologie von führenden Partnern wie Cotton, Inc., Woolmark, Under Armour, Nike und Noble Biomaterials. Gemeinsam werden Bemis und seine Partner ihr Commitment zu Future-of-Fashion-Innovation und Ergebnissen in Form kreativerer, qualitativ hochwertiger und Grenzen sprengender Produkte vermitteln.

Nylock

Nylock verändert die Branche von Grund auf und bietet Designern eine einmalige Bonding-Lösung für dicht gewobene, leichte Textilstoffe mit elegantem Oberflächenerscheinungsbild, die sowohl bezüglich Leistung als auch Ästhetik einmalig sind und derzeit das weltweit widerstandsfähigste Nylon-Bonding-Produkt darstellen.

Am Bemis-Messestand werden verschiedene Nylock-Anwendungen Besuchern aus erster Hand vorgeführt. ISPO Textrends wird die Technologie ebenfalls als Top-10-Produkt in der Kategorie "Trims" vorstellen. Anfang 2017 wird Uniqlo innovative Designs einführen, die Nylock verwenden, um eine neue Methode zur Herstellung von verpressten Textilien zu erzielen, die kalte Stellen reduzieren und den Verlust von Daunenfüllung eliminieren wird.

Die Terra Collection

Auf maximale Performance bei gleichzeitiger Minimierung des Gewichts der Textilie und Wahrung der Atmungsfunktion ausgelegt, kann die Terra Collection für Naturfasern wie Baumwolle, Vlies und Wolle angewendet werden und eröffnet völlig neue Designmöglichkeiten, um den Bereich Aktiv- und Outerwear-Kleidungsstücke zu revolutionieren.

Produkte umfassen:

Naturfaser: Speziell für Naturtextilien wie Wolle, Baumwolle und Cellulosefaser entwickelt, ist diese Lösung ideal für die Bekleidungskonstruktion und für den aktuellen Trend der Integration nichtsynthetischer Stoffe und Mischungen in Designkonzepte.

Terratec: Terratec ermöglicht das Hinzufügen funktionaler Details zu schwereren Materialien und dient zum Verpressen von Vlies und dickeren Stoffen, die traditionell eine Herausforderung darstellten.

Exoflex: Exoflex dehnt sich mit Performance-Wear-Stoffen und ermöglicht Designern, das äußere Design zu verbessern, ohne Abstriche bei der Funktion machen zu müssen. Dieses Produkt ist in verschiedenen Farben oder Mustern erhältlich und speziell für Naturfasern vorgesehen.

Auf der ISPO wird außerdem eine Kollektion Surfer-inspirierter Athleisure-Kleidung vorgestellt, die ganz auf Atmungsfunktion und geringes Gewicht zugeschnitten ist. Sie wird mit dem nähfreien Verfahren Sewfree Bonding von Bemis hergestellt und in Partnerschaft mit Cotton, Inc. und Struktur Studio auf der ISPO ausgestellt.

Besucher werden auch Gelegenheit haben, Naturfaser-Bonding-Verfahren aus erster Hand an der Bag Bar zu erfahren. Gastgeber sind dabei Bemis x Cotton, Inc. und die Veranstaltung findet am Montag, den 6. Februar von 16 bis 18 Uhr (Halle C3, Stand 200) statt. Bei Speis und Trank können Gäste eine wiederverwendbare Baumwolltasche dekorieren und mit ihrem Design an einem Gewinnspiel mit einer Apple Watch als Preis teilnehmen.

Wearable-Technologie

Bei seinen kontinuierlichen Bemühungen, Textilieninnovationen voranzutreiben, nutzt Bemis seine Sewfree-Technologie zusammen mit Noble Biomaterials zur Entwicklung eines vollständig verpressten Kits, das die Infusion aktiver Geräte wie biometrischer Sensoren, Lampen und Strom in Textilien ermöglicht. Der Schlüssel zum Erfolg im Bereich verbundener Produkte sind strategische Partnerschaften, und die Zusammenarbeit zwischen Bemis und Noble zur Lieferung eines vereinfachten Produkts und prozesses bringt diese Kooperationsmentalität zum Ausdruck. Das Bemis x Noble Biomaterials-Fertigprodukt "Circuitex Conductive Technology" wird bei den ISPO Textrends als Top-10-Produkt in der Kategorie "Trims" vorgestellt werden.

"Bemis hat ständig neue Ideen und testet neue Techniken und Produkte, damit unsere Designpartner ihre Kreativität auf ganz neue Weisen zum Ausdruck bringen können", so Steve Howard, Chief Executive Officer von Bemis Worldwide. "Diese Immer-am-Ball-Mentalität führt nicht nur zu neuen Bemis-Produkten, sondern auch zur kontinuierlichen Konvergenz der Technologie zwischen verschiedenen Marken."

Kontinuierliche Neuerungen bei Anwendungen

Zusammen mit dem italienischen Hersteller Macpi will Bemis den Bonding-Prozess für Designer zugänglicher, einfacher und effizienter machen. Auf der ISPO werden Designer Gelegenheit haben, die Fähigkeiten von fünf neuen Bonding-Maschinen auf dem neuesten Stand der Technik aus erster Hand zu erleben. Dieses Angebot ist auf das Ziel von Bemis zurückzuführen, ein vollständig integriertes Ressourcenökosystem für seine Partner zu schaffen, vom Konzept bis zur Kommerzialisierung und einschließlich Maschinen- und Produkt-Handlung-Empfahlungen.

Weitere Informationen über Bemis einschließlich technischer Spezifikationen und Muster finden Sie unter www.bemisworldwide.com oder kontaktieren Sie uns unter letsbond@bemisworldwide.com bzw. +(978) 425-6761.

Über Bemis Associates

Bemis bildet Partnerschaften mit den weltweit bedeutendsten Technik-, Leistungs-, Luxus- und Lifestyle-Marken, um coole Artikel zu entwerfen, zu kreieren und zu gestalten. Durch enge Zusammenarbeit mit Designern und Entwicklern erarbeiten wir Lösungen, um ihren Produkten höhere Leistungsfähigkeit, geringeres Profil und eine bessere Passform zu verleihen. Seit mehr als 100 Jahren umspannt unser Netzwerk den gesamten Globus, um mit Kunden zusammenzuarbeiten, die danach streben, Grenzen zu überwinden, um ihre Visionen zu verwirklichen. Wir lassen Ihre Ideen Wirklichkeit werden. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine innovative Methode basierend auf nahtloser Fertigung und Sewfree Bonding-Produkten finden Sie auf unserer Website, auf Tumblr, Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn oder Facebook.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

