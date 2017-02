DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Das Jobwachstum in den USA dürfte im Januar relativ solide geblieben sein. Ökonomen rechnen mit einem Stellenplus von 174.000 außerhalb der Landwirtschaft. Bei der Arbeitslosenquote sehen sie einen stabilen Wert von 4,7 Prozent, was die Knappheit des Kräfteangebots unterstreicht. Im Dezember waren 156.000 zusätzliche Jobs entstanden. Bei den Stundenlöhnen rechnen die Experten mit einem Plus von 0,3 Prozent, womit sich der zuletzt stärkere Zuwachs fortsetzen würde. Für die Nord/LB-Volkswirte ist die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts "von höchster Relevanz, schließlich gebe es Marktteilnehmer die mit der nächsten Zinsanhebung bereits im März rechnen." Im Falle starker Konjunkturdaten und insbesondere hoher Beschäftigungszuwächse könnte sich tatsächlich der Druck auf die Fed vergrößern, bald wieder tätig zu werden. Sollte es keine zunehmende Dynamik am Arbeitsmarkt geben, spräche das für eine behutsame Vorgehensweise und für einen nächsten Schritt erst im Juni, so die Experten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

COMPUGROUP

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal 2016 (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro, nach IFRS):

Erg nSt Erg/ 4. Quartal Umsatz EBITDA u. Dritten Aktie MITTELWERT 153 36 -- 0,35 Vorjahr 147 33 18 0,28

Weitere Termine:

09:00 DE/Daimler AG, Analysten- und Investorenkonferenz, Stuttgart

13:45 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Jahresergebnis, Turin

Im Laufe des Tages:

IT/Telecom Italia SpA (TI), Jahresergebnis, Rom

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,3 11:00 Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,5% gg Vj - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,9 1. Veröff.: 53,9 zuvor: 52,9 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,2 1. Veröff.: 53,2 zuvor: 54,3 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,6 1. Veröff.: 53,6 zuvor: 53,7 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,3 1. Veröff.: 54,3 zuvor: 54,4 11:00 Einzelhandelsumsatz Dezember Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 55,8 zuvor: 56,2 - US 14:30 Arbeitsmarktdaten Januar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +174.000 gg Vm zuvor: +156.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,7% zuvor: 4,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,39% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 55,1 zuvor: 53,9 16:00 Auftragseingang Industrie Dezember PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -2,4% gg Vm 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 57,0 Punkte zuvor: 57,2 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.273,50 -0,08% Nikkei-225 18.918,20 0,02% Schanghai-Comp. 3.144,90 -0,47% DAX 11.627,95 -0,27% DAX-Future 11.647,00 -0,15% XDAX 11.652,41 -0,11% MDAX 22.621,40 +0,20% TecDAX 1.857,78 +0,41% EuroStoxx50 3.253,61 -0,16% Stoxx50 2.983,65 -0,71% Dow-Jones 19.884,91 -0,03% S&P-500-Index 2.280,85 +0,06% Nasdaq-Comp. 5.636,20 -0,11% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,27 +42

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: An den Börsen in Europa wird mit einem ruhigen Handel am Vormittag gerechnet. Der wichtigste Termin des Tages, der US-Arbeitsmarktbericht, steht für 14.30 Uhr auf der Agenda. Lediglich deutliche Überraschungen bei den Arbeitsmarktdaten dürften die Indizes aus dem aktuellen Gleichgewicht bringen, heißt es. Der DAX wie auch der Euro-Stoxx-50 werden zunächst unverändert erwartet.

Rückblick: Knapp behauptet - Die Stimmung war etwas getrübt wegen der Verunsicherung der Akteure mit Blick auf die jüngsten politischen Entscheidungen von US-Präsident Donald Trump. Auch der festere Euro bremste die Kurse. Schwächster Sektor waren Pharmawerte, die im Schnitt 1,2 Prozent verloren, belastet vor allem von Novo Nordisk. Diese büßten nach der Vorlage schwacher Geschäftszahlen 7,3 Prozent ein. Für Astrazeneca ging es dagegen nach anfänglichen Verlusten um 0,6 Prozent nach oben. Michael Hewson von CMC Markets verwies auf eine gut gefüllte Pipeline an marktfähigen neuen Medikamenten bei Astrazeneca. Der Index der Technologiewerte stieg um 1,9 Prozent. Nokia gewannen nach einem überraschend starken Margen- und Gewinnanstieg 5,8 Prozent. STMicroelectronics stiegen um 5 Prozent. Hier kursierten Spekulationen, das Unternehmen könne das nächste iPhone von Apple mit Technik ausrüsten. In London legten Reckitt Benckiser um 4,1 Prozent zu. Der Markt honorierte damit, dass die Briten den US-Hersteller von Babynahrung Mead Johnson kaufen wollen. Royal Dutch Shell stiegen nach Vorlage von Quartalszahlen um 1,3 Prozent. ING verteuerten sich nach guten Quartalszahlen um 0,9 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Deutsche Bank büßten nach Bekanntgabe eines überraschend hohen Verlusts 5,2 Prozent ein. Daimler (-2,7 Prozent) verfehlte die Gewinnerwartungen und enttäuschte auch etwas mit einer nur stabil gehaltenen Dividende. Überraschend gut schnitt hingegen Infineon (+2,3 Prozent) im ersten Geschäftsquartal ab. Hannover Rück (+2 Prozent) profitierten von erfolgreichen Verhandlungen mit Kunden über die Erneuerung von Verträgen. Qiagen bekräftigte die Ziele für 2017, der Kurs legte darauf um 1,5 Prozent zu. Während Thyssenkrupp um 1,2 Prozent nachgaben, verteuerten sich Salzgitter um knapp 4 Prozent. Goldman Sachs hatte Thyssenkrupp auf "Verkaufen" gesenkt und gleichzeitig Salzgitter um zwei Stufen auf "Kaufen" erhöht.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) +0,2% auf 11.652 Punkte

Im Gefolge der US-Börsen, die sich von ihren Tiefs lösten, machten auch die deutschen Aktien Boden gut. Eon gaben aber um 1,3 Prozent nach. Bank of America-Merrill Lynch habe Eon auf "Underperform" abgestuft, sagte ein Händler von Lang & Schwarz.

USA / WALL STREET

Kaum verändert - Der Abschottungs- und Protektionismus-Kurs von US-Präsident Trump dämpfte die Kauflaune. Viele Anleger dürften sich auch in Erwartung des offiziellen Arbeitsmarktberichts am Freitag zurückgehalten haben, hieß es. Der starke ADP-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch und auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag hätten die Erwartungen hoch gesteckt. Der Bericht könnte mit entscheiden über das zukünftige Tempo der Zinserhöhungen. Unter den Einzelwerten fielen Facebook trotz guter Zahlen um 1,8 Prozent. Die Aktie habe seit Jahresbeginn schon gut 15 Prozent zugelegt, hieß es dazu. Die Übernahmeofferte von Reckitt Benckiser trieb Mead Johnson Nutrition um 21,4 Prozent nach oben. Geschäftszahlen von Merck & Co (+3,3 Prozent) sowie Philip Morris (+3 Prozent) kamen gut an. Ein enttäuschender Ausblick drückte den Kurs des Apple-Zulieferers Cirrus Logic um 14 Prozent. Ralph Lauren brachen um 12,3 Prozent ein. CEO Larsson verlässt den Modekonzern wegen unterschiedlicher Auffassungen über die Strategie des Unternehmens.

Am Anleihemarkt kamen die Renditen nach den Konjunkturdaten des Tages geringfügig zurück. Rentenhändler sprachen angesichts der etwas weniger stark als erwartet gestiegenen Lohnstückkosten von geringem Lohndruck und damit eher mäßigen Inflationsaussichten. Dies dämpfe die Zinserhöhungsfantasie.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.25 Uhr EUR/USD 1,0752 -0,1% 1,0761 1,0798 EUR/JPY 121,59 +0,1% 121,45 121,61 EUR/CHF 1,0683 +0,0% 1,0681 1,0687 GBP/EUR 1,1643 -0,0% 1,1645 1,1610 USD/JPY 113,08 +0,2% 112,86 112,63 GBP/USD 1,2517 -0,1% 1,2529 1,2536

Nach den als eher etwas taubenhaft interpretierten Aussagen der US-Notenbank am Vorabend neigte der Dollar vorübergehend zur Schwäche. Der Euro kletterte in der Spitze auf 1,0830 nach Wechselkursen um 1,0770 am Mittwoch. Im weiteren Tagesverlauf erholte sich der Dollar dann wieder, gestützt von gut ausgefallenen US-Konjunkturdaten, die der Zinserhöhungsspekulation Nahrung verliehen. Im späten US-Handel fiel der Euro auf das Tagestief von 1,0760 Dollar zurück. Das Pfund gab kräftig nach, nachdem die Bank of England (BoE) den Leitzins unverändert belassen und auch für die nahe Zukunft keine Zinserhöhungen in Aussicht gestellt hatte, obwohl die britische Wirtschaft gut läuft. Das Pfund fiel auf 1,2530 Dollar. Im Tageshoch vor Bekanntgabe der BoE-Beschlüsse notierte es bei gut 1,27 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,84 53,54 +0,6% 0,30 -1,5% Brent/ICE 56,83 56,56 +0,5% 0,27 -1,0%

Die Ölpreise gaben anfängliche Gewinne ab. US-Leichtöl der Sorte WTI ermäßigte sich um 0,6 Prozent auf 53,54 Dollar, Brent sank um 0,4 Prozent auf 56,56 Dollar. Im Handel war von einer offenbar strikten Einhaltung der Opec-Förderdrosselung die Rede, die tendenziell gestützt habe. Zudem gebe es eine kräftige Nachfrage aus Asien. Dem standen aber Befürchtungen gegenüber, dass es in den USA wieder zu einem Überangebot kommen könnte angesichts des inzwischen deutlich erhöhten Preisniveaus.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.213,48 1.215,90 -0,2% -2,42 +5,4% Silber (Spot) 17,34 17,49 -0,9% -0,15 +8,9% Platin (Spot) 994,15 1.000,00 -0,6% -5,85 +10,0% Kupfer-Future 2,65 2,69 -1,5% -0,04 +5,6%

Dollar-Schwäche und Trump-Verunsicherung trieben den Goldpreis in der Spitze auf 1.225 Dollar. Zum Settlement notierte die Feinunze 0,9 Prozent höher bei 1.219,40 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK EZB

Die EZB lässt sich durch den jüngsten kräftigen Inflationsanstieg nach Aussage von EZB-Direktor Benoit Coeure nicht von ihrer ultralockeren Geldpolitik abbringen. Coeure sagte laut vorab verbreitetem Redetext bei einer Konferenz, dazu müsse die Inflation eine nachhaltige Wende in Richtung des Inflationsziels von knapp 2 Prozent vollzogen haben.

KONJUNKTUR CHINA

Der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China ist im Januar auf 51 von 51,9 Punkten im Dezember gesunken. Subindizes für Neuaufträge, Bschäftigung und Lagerbestände schwächten sich ab, während es bei den Exporten aufwärts ging. Ökonomen hatten nur mit einer Abschwächung auf 51,8 Punkte gerechnet.

RUSSLAND-SANKTIONEN

Die neue US-Regierung von Präsident Donald Trump will die wegen der russischen Annexion der Krim-Halbinsel verhängten Sanktionen gegen Moskau aufrecht erhalten. Die Strafmaßnahmen blieben bestehen, "bis Russland die Kontrolle über die Halbinsel an die Ukraine zurückgegeben hat", sagte die US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley.

METRO

hat im Weihnachtsquartal operativ leicht weniger verdient als im Vorjahr. Das EBIT vor Sonderfaktoren sank im ersten Quartal 2016/17 auf 821 Millionen Euro nach 828 im Vorjahr. Der Umsatz ging wie bereits bekannt um 0,6 Prozent auf knapp 17 Milliarden Euro zurück. Das Nettoergebnis sank deutlich auf 200 von 549 Millionen Euro. Die Prognose behielt Metro bei.

RTL

Beim französischen Radiosender RTL ist es in den vergangenen Jahren zu Bilanzierungsfehlern gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wird dies einen marginalen einmaligen negativen Effekt auf die aktuelle Jahresbilanz der Muttergesellschaft RTL Group haben. Die EBITA-Prognose für 2016 soll davon unberührt bleiben.

AMAZON

In den drei Monaten per Ende Dezember setzte Amazon 43,74 Milliarden US-Dollar um. Analysten hatten mit 44,68 Milliarden gerechnet. Im Vorjahr waren 35,75 Milliarden Dollar Einnahmen geflossen. Den Gewinn steigerte Amazon auf 749 von 482 Millionen Dollar. Je Aktie betrug das Ergebnis 1,54 Dollar. Beobachter waren im Mittel von 1,35 Dollar ausgegangen. Für das erste Quartal rechnet Amazon mit negativen Wechselkurseinflüssen von 730 Millionen Dollar. Den Umsatz sieht das Unternehmen bei 33,25 bis 35,75 Milliarden Dollar. Analysten hatten ihn bislang auf 35,95 Milliarden Dollar geschätzt. Die Aktie gab nachbörslich um 4,1 Prozent nach.

