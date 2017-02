Das völlig neutral gehaltene Statement der US-Notenbank am Mittwochabend ließ für die Trader am Devisenmarkt alle Türen offen. Eine als in Kürze anstehend avisierte US-Leitzinserhöhung hätte den US-Dollar gestützt, die Euro/US-Dollar-Relation somit unter Druck gesetzt. Aber es gab keinerlei Hinweise auf den nächsten Termin.

