Auch wenn es noch eine Weile dauern sollte, bis Erneuerbare Energien nicht nur in den Köpfen, sondern letztlich in der breiten Anwendung angekommen sind, bleiben die Chancen für E.ON & Co enorm. Während Investoren darauf warten, dass sich die positiven Wachstumsaussichten auch im E.ON-Aktienkurs niederschlagen, können sie sich wenigstens mit vergleichsweise attraktiven Dividendenzahlungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...